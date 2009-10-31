طرح آمایش صنعت چاپ کشور وارد فاز اجرایی شد

جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات این طرح گفت: هدف از تدوین طرح آمایش صنعت چاپ اولاً این است که ظرفیتهای موجود شناسایی شود و ثانیاً با استفاده از این شناخت خلاءهای این صنعت به لحاظ چاپخانه‌ها و نیروی انسانی برطرف شود. امیدوارم اجرای این طرح صنعت چاپ استانها را دگرگون ‌کند.

وی با تاکید بر بررسی همه جانبه مشکلات و مسائل صنعت چاپ در طرح مذکور، افزود: باید همه مسائل این صنعت بررسی شود و ما بر آن مبنا طرح یا طرحهای منطقی را برای توسعه این صنعت تدارک ببینیم. در واقع ما طرح آمایش صنعت چاپ را بر اساس ظرفیتها و امکانات بالقوه و بالفعل هر استان و منابع موجود تنظیم می‌کنیم و به خصوص به ضرورت سرمایه‌گذاری در صنعت چاپ پرداخته شده است.

ذکایی با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه صنعت چاپ بر اساس اطلاعات دقیق یادآور شد: متاسفانه این اتفاق تا کنون نیفتاده بود و ما اطلاعات جامعی در زمینه تولید مواد اولیه چاپی و یا تهیه دستگاههای مورد نیاز در کشور نداشتیم .هدف از تدوین طرح آمایش صنعت چاپ هم این بوده که سیاستگذاران صنعت چاپ متوجه باشند که این صنعت در چه نقطه‌ای قرار دارد.

مدیرکل دفتر چاپ وزارت ارشاد در پاسخ به این سوال که "طرح مذکور هم اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟" اضافه کرد: فاز نخست و مطالعاتی آن تمام شده و وارد فاز اجرایی شده است. امیدواریم به زودی وارد بحثهای جدیتر و اجرایی آن بشویم.