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۹ آبان ۱۳۸۸، ۹:۱۴

توسط محققان کشور ؛

نانو ذرات فلزی برای حذف آلاینده های زیست محیطی تولید شد

نانو ذرات فلزی برای حذف آلاینده های زیست محیطی تولید شد

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شربف موفق به تولید نانو ذرات اکسید فلزی شدند که در حذف آلاینده های زیست محیطی، ساخت سنسورهای گاز و درمان بیماریهایی مانند سرطان کاربرد دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر آشکاران - مجری طرح در این باره با بیان اینکه این طرح با عنوان  "ساخت نانوذرات به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع و مشخصه یابی آنها" انجام شد، گفت: این پروژه گام مهمی در جهت ساخت نانو ساختارهای فلزی و اکسید فلزی است. 

وی افزود: برای ساخت نانو ذرات یا نانوساختارهای فلزی و اکسید فلزی از روشهای متنوعی استفاده می شود که عمدتا پرهزینه بوده و نیاز به تجهیزات پیچیده دارند اما در این طرح از روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع استفاده شد که روشی ساده و اقتصادی است و قابلیت صنعتی شدن و تولید انبوه را دارد.

آشکاران، اظهار داشت: از این روش می توان برای ساخت نانو ذرات فلزی و اکسید فلزی استفاده کرده و در این پروژه موفق به سنتز تعداد قابل توجهی از نانوساختارهای پرکاربرد چون اکسید تنگستن، اکسید روی، اکسید تیتانیوم، اکسید مس، طلا و نقره شدیم.

وی به کاربردهای این نانو ذرات اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین کاربرد نانو ذرات اکسیدی تولید شده در حذف آلاینده های زیست محیطی، تصفیه آب و هوا و نیز ساخت سنسورهای گاز و آشکارسازهای هیدروژن است، ضمن آنکه نانو ذرات فلزی طلا و نقره نیز در کاربردهای زیستی و درمان بیماریهایی مانند سرطان مورد استفاده قرار می گیرند.

این محقق یادآور شد: با اجرای این تحقیق برای سنتز نانوساختارهای فلزی موفق به طراحی و ساخت دستگاه مورد نیاز در این پروژه نیز شدیم ضمن آنکه پنج مقاله بین المللی در مجلات ISI در این زمینه منتشر شد.

کد مطلب 973874

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