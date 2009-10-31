نانو ذرات فلزی برای حذف آلاینده های زیست محیطی تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر آشکاران - مجری طرح در این باره با بیان اینکه این طرح با عنوان "ساخت نانوذرات به روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع و مشخصه یابی آنها" انجام شد، گفت: این پروژه گام مهمی در جهت ساخت نانو ساختارهای فلزی و اکسید فلزی است.

وی افزود: برای ساخت نانو ذرات یا نانوساختارهای فلزی و اکسید فلزی از روشهای متنوعی استفاده می شود که عمدتا پرهزینه بوده و نیاز به تجهیزات پیچیده دارند اما در این طرح از روش تخلیه قوس الکتریکی در محیط مایع استفاده شد که روشی ساده و اقتصادی است و قابلیت صنعتی شدن و تولید انبوه را دارد.

آشکاران، اظهار داشت: از این روش می توان برای ساخت نانو ذرات فلزی و اکسید فلزی استفاده کرده و در این پروژه موفق به سنتز تعداد قابل توجهی از نانوساختارهای پرکاربرد چون اکسید تنگستن، اکسید روی، اکسید تیتانیوم، اکسید مس، طلا و نقره شدیم.

وی به کاربردهای این نانو ذرات اشاره کرد و ادامه داد: مهمترین کاربرد نانو ذرات اکسیدی تولید شده در حذف آلاینده های زیست محیطی، تصفیه آب و هوا و نیز ساخت سنسورهای گاز و آشکارسازهای هیدروژن است، ضمن آنکه نانو ذرات فلزی طلا و نقره نیز در کاربردهای زیستی و درمان بیماریهایی مانند سرطان مورد استفاده قرار می گیرند.

این محقق یادآور شد: با اجرای این تحقیق برای سنتز نانوساختارهای فلزی موفق به طراحی و ساخت دستگاه مورد نیاز در این پروژه نیز شدیم ضمن آنکه پنج مقاله بین المللی در مجلات ISI در این زمینه منتشر شد.