کاهش عمق تالاب انزلی/ ورود بی رویه رسوبات حیات تالاب را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، حوزه آبخیزی که وارد تالاب انزلی می شود، حدود سه هزار و 610 کیلومترمربع است و سالانه مقدار بسیارقابل توجهی رسوبات از طریق 27 رودخانه وارد این ذخیره گاه ژنی بین المللی می شود.

متاسفانه ورود بی رویه رسوبات روز به روز روند کاهش متوسط عمق تالاب بین المللی انزلی را تسریع می بخشد و از این رو باید با ارائه راهکارهای عملی مانع ورود حجم بالای رسوب از حوزه آبخیز این پهنه آبی با ارزش شد.

امکان تردد برای قایقها در بخشهای مختلف این تالاب امکانپذیر نیست

روند توالی تالابها سر انجام به جنگل می انجامد بنابراین ورود بیش از اندازه رسوب در منطقه می تواند این روند را بسیار بسیار سرعت بخشد، متاسفانه هم اکنون در قسمتهای متعددی از تالاب بین المللی انزلی امکان تردد برای قایقها ممکن نیست و این امر یکی از معضلات این پهنه آبی و ذخیره گاه ژنی است که باید تمامی ارگانها در این زمینه توجهی ویژه داشته باشند.

مدیرکل محیط زیست استان گیلان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: با توجه به مطالعه لیمونولوژیک انجام شده توسط متخصصان در نیم قرن اخیر هزار میلیارد متر مکعب رسوبات مختلف وارد تالاب بین المللی انزلی شده که حجم این میزان رسوبات موجب کاهش عمق تالاب از 12 متر به 2.5 تا سه متر شده است.

هزار میلیارد متر مکعب رسوبات در قرن اخیر وارد تالاب بین المللی انزلی شده است مدیرکل محیط زیست گیلان

کامران زلفی نژاد با بیان اینکه این مقدار رسوبات از طریق پنج رودخانه وارد گستره بیش از 19 هزار هکتاری تالاب انزلی شده است، اظهار داشت: برای نجات این تالاب، طرح احیای آن براساس مصوبه سفر رئیس جمهوری به گیلان باید از امسال اجرا شود.

وی نصب تله های رسوبگیر در دهانه پنج رودخانه ورودی به تالاب، لایروبی این محیط آبی طبیعی بر اساس روشهای علمی و جمع آوری گیاهان آبزی شامل آزولا و نی تالابی را از مهمترین کارهای احیای تالاب انزلی عنوان کرد.

مدیرکل محیط زیست استان گیلان ادامه داد: طرح احیای تالاب بین المللی انزلی در یک دوره 10 ساله و با اعتبار 150 میلیارد ریال اجرا می شود.

وی همچنین با بیان اینکه سالانه 70 میلیون تن رسوبات وارد این تالاب می شود، یاد آورشد: رسوبات این تالاب کارآیی بسیاری دارد و می توان از آن برای سفال سازی و همچنین در گلخانه ها استفاده کرد.

با این وجود تالاب بین ‌المللی انزلی علاوه بر ارزشهای محیط زیستی به لحاظ گردشگری، اقتصادی، ورزشی، اقلیمی و ... بسیار حائز اهمیت است.

تالاب انزلی مانند یک منطقه ضربه گیر عمل کرده و حجم بالایی از آب باران و رسوبات رودخانه‌ های بالا دست را در خود جای می‌ دهد و جلوی سیلاب، رانش زمین و آب گرفتگی در منطقه را می ‌گیرد، 27 ‬رودخانه ای که از حوضه آبریز وارد تالاب انزلی می ‌شود‪70 ‬ میلیون تن رسوبات و همچنین 40 ‬میلیون تن فاضلاب را وارد این ذخیره گاه ارزشمند می ‌کنند.

خشک شدن تالاب نه تنها زیستگاه ماهیان و پرندگان را به خطر می‌ اندازد بلکه بر زندگی ساکنان منطقه نیز به شدت تاثیر منفی می گذارد.

‬طرح جامع مدیریت شهری برای حفظ و حراست از تالاب انزلی اجرا می شود

از دلائلی که شهرستان انزلی برای اجرای پروژه مهم ( ‪CDS‬ طرح جامع مدیریت شهری ) از محل بانک جهانی انتخاب شده است وجود تالاب بین ‌المللی انزلی در مجاورت این شهر و لزوم حفظ و حراست از این تالاب ارزشمند است.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انزلی در این ارتباط گفت: پایش صنایع و آلاینده های که وارد تالاب می‌ شوند، صدور اخطار و ممانعت از فعالیت صنایع آلوده‌ کننده، همکاری با مراکز علمی پژوهشی از جمله اقدامات این اداره برای حفاظت از تالاب انزلی است.

اکبر میغی اظهار امیدواری کرد که با اجرای طرح ساماندهی تالاب انزلی و اتمام پروژه های فاضلاب بهداشتی شهرهای رشت و انزلی و اجرای طرحهای توسعه شهری با لحاظ قرار دادن مسائل محیط زیستی جلوی نابودی این تالاب ارزشمند گرفته شود.

وی با اشاره به ساخت جاده کنارگذر انزلی یادآور شد: طراحی نامناسب پل و فاصله کم بین پایه‌ ها مشکلاتی را برای محیط زیست تالاب به وجود می آورد که لازم است با توجه به اهمیت تالاب انزلی هرچه زودتر تمهیدات مناسبی برای رفع معضلات اندیشیده شود.

سرپرست محیط زیست بندر انزلی با اشاره به گسترش آزولا در تالاب انزلی افزود: این گیاه بومی آمریکای جنوبی بدون تحقیقات درست وارد منطقه شد و در بسیاری مناطق به علت جذب اکسیژن زیاد آب مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.

آزولا به روش مکانیکی از سطح تالاب بین المللی انزلی جمع آوری می شود

وی ادامه داد: یک جوان مبتکر در پارک علم و فناوری دستگاهی را اختراع کرده است که می ‌تواند به صورت مکانیکی آزولا را از سطح تالاب جمع آوری کند، این طرح که در مرحله نهایی بسر می ‌برد در صورت موفقیت می ‌تواند یک راهکار موثر در کنترل آزولای تالاب باشد.

به هرحال تالاب انزلی با وسعت 180 تا 200 کیلومترمربع حکم تصفیه خانه را برای آب رودخانه های دارد که به دریای خزر می ریزد، این تالاب با بیش از 100 گونه پرنده، 50 گونه ماهی، صد ها گونه موجودات گیاهی، جانوری و میکروسکوپی و ده ها گونه گیاهی، اکوسیستم کم نظیری دارد.

تالاب انزلی به عنوان یکی از مهمترین تالابهای بین المللی با بی توجهی های زیاد هم اکنون در آستانه یک بحران بزرگ که منجر به نابودی آن می شود، قرار گرفته است.

سن تالاب انزلی بسیار جوان است از لحاظ زمین شناسی اصولا تالابها به صورت خلیجهای هستند که به وسیله تیغه ماسه ای از دریا جدا شده اند و مرداب خلیجی نامیده می شوند و یا نقاط گودی هستند که در اثر حرکات پوسته ای زمین شکل می گیرند که در مورد تالاب انزلی پسروی دریای خزر و جریانات دریایی منجر به جدا سازی آن از دریا شده است.

این تالاب در آغاز قرن 15 در اثر تشکیل دو زیانه خشکی باریک دشتی به پهنای 270 تا 9 کیلومتر و کاهش ارتفاع سطح آب دریا شکل گرفته است، زبانه غربی به نام شبه جزیره بندر انزلی نامیده می شود که تا کپورچال ادامه دارد و شبه جزیره ماهروزه در این بخش در خلیج کوچک کپورچال و بهمبر را از همدیگر جدا می سازد.

حراست از تالاب بین المللی انزلی یک وظیفه بزرگ ملی است

تالاب انزلی یکی از نقاط استثنایی و فوق العاده جالب در سطح جهانی است و حفظ و حراست از آن از هر نظر یک وظیفه بزرگ ملی است.

این تالاب شرایط مناسبی به منظور زیستگاه پرندگان بومی و تخم ریزی و تغذیه داشته و در فصول پاییز در زمستان انبوه پرندگان مهاجر را به خود جلب می کند و در این رهگذر در فوائد اجتماعی و اقتصادی این شهر تاثیر بسزایی دارد.

این تالاب علاوه بر حائز ارزش بودن در افزایش تولید گیاهی و پروتئین سفید (پرندگان مهاجر) به عنوان مهمترین پشتوانه در تکثیر ماهیان که در اقتصاد شیلاتی دریای خزر ارزش زیادی دارد و در رابطه با جذب گردشگران و کنترل سیلابهای منطقه و فراهم کردن امکانات ارتباطی آبی (درحمل و نقل داخلی و تجارت خارجی) نیز موثر است.

این تالاب به لحاظ قرار گرفتن در یک منطقه پر جمعیت، انواع گوناگون مواد آلی از طریق رودخانه های منتهی به تالاب دریافت می کند، شهرهای رشت و انزلی به ترتیب اولین و دومین شهر بزرگ استان از لحاظ جمعیت است و رشد فزآینده جمعیت این دو شهرستان که تقریبا نیمی از جمعیت شهری استان را در خود جای داده اند بر اکوسیستم تالاب اثر سو داشته است.

به دلیل بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی شهر رشت فاضلابهای خانگی و شهری مستقیما به رودخانه های زرجوب و گوهر رود و در بندر انزلی به تالاب تخلیه می شود به طوری که روزانه بیش از 400 تن زباله مربوط به شهرستان رشت و بخشهای خمام و کوچصفهان به رودخانه سیاهرود وارد می شود و استقرار کارخانه های مختلف در حومه شهر رشت و انزلی و سرازیر شدن فاضلاب آنها به داخل رودخانه ها، در نهایت باعث آلودگی آب تالاب می شود.

به هرحال تالاب بین المللی انزلی در نتیجه ریزش فاضلابهای صنعتی و شهری، تخلیه آب آلوده مزارع و ورود حجم بالای رسوبات در معرض خطر نابودی قرار گرفته است که باید مسئولان با راهکارهای موثر و عملی توجهی ویژه به این پهنه مهم آبی جهان داشته باشند.