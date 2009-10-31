دورتموند مقابل هرتابرلین پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بروسیا دورتموند شب گذشته در آغاز هفته یازدهم رقابت‌های بوندس لیگا با نتیجه 2 بر صفر مقابل میهمان خود هرتابرلین پیروز شد.

نوری شاهین در دقیقه 60 از روی نقطه پنالتی تیم دورتموند را پیش انداخت و لوکاس باریر در واپسین لحظات بازی، گل دوم تیم میزبان را به ثمر رساند تا یک پیروزی خوب خانگی عاید مردان "یورگن کلاپ" شود.

هفته یازدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان امروز (شنبه) با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می شود:

* هامبورگ - مونشن گلادباخ

* نورنبرگ - وردربرمن

* اشتوتگارت - بایرن مونیخ

* ولفسبورگ - ماینز

* کلن - هانوفر

* شالکه - بایرلورکوزن

هفته یازدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان فردا (یکشنبه) با برگزاری دیدارهای زیر به اتمام می رسد:

* فرایبورگ - هوفنهایم

* اینتراخت فرانکفورت - بوخوم

جدول رده بندی:

1- بایرلورکوزن 22 امتیاز- تفاضل گل 13+

2- هامبورگ 22 امتیاز- تفاضل گل 12+

3- وردربرمن 21 امتیاز

4- شالکه 20 امتیاز

5- بایرن مونیخ 18 امتیاز

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9- بروسیا دورتموند 16 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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16- نورنبرگ 8 امتیاز- تفاضل گل 8-

17- بوخوم 8 امتیاز- تفاضل گل 11-

18- هرتابرلین 4 امتیاز (یک بازی بیشتر)