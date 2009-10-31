گلزنی ایمان مبعلی در شهرآورد دبی / کاظمیان یک نیمه بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات جمعه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم بن یاس با نتیجه 4 بر2 میزبان خود عجمان را از پیش رو برداشت و النصر نیز در دربی شهر دوبی با نتیجه 3 بریک الوصل را شکست داد.

در جذاب ترین دیدار هفته تیم فوتبال النصر در ورزشگاه آل مکتوم شهر دبی به دیدار دیگر همشهری خود، الوصل رفت و موفق شد طی یک بازی برتر و با درخشش ایمان مبعلی میهمانش را با نتیجه 3 بریک شکست دهد. در این بازی برای تیم النصر ایمان مبعلی (13 و 32) و کارلوس تنوریو (53 - پنالتی) گلزنی کردند و تک گل تیم الوصل را نیز بلاس پرز در دقیقه 40 به ثمر رساند.

النصر با این پیروزی 6 امتیازی شد و به رده ششم جدول رده بندی لیگ برتر امارات صعود کرد، الوصل نیز با 4 امتیاز به رده نهم جدول تنزل یافت.

هافبک ایرانی تیم فوتبال النصر با گلزنی در شهرآورد دبی، جمع گل‌های زده خود در فصل جاری لیگ امارات را به عدد 4 رساند تا در زمره بهترین گلزنان این رقابت‌ها قرار گیرد.

تیم فوتبال عجمان که فصل جاری لیگ برتر امارات را با ناکامی آغاز کرده است، جمعه شب پنجمین شکست فصل را نیز متحمل شد. این تیم که از ابتدا جواد کاظمیان را در ترکیب خود نداشت در ورزشگاه رشیدبن سعید مقابل بن یاس صف آرایی کرد و با نتیجه 4 بر2 شکست خورد. برای بن یاس در این بازی مودیبو دیارا (24 و 52 و 1+90) و بابا جورج (72) گلزنی کردند و گل‌های تیم عجمان نیز توسط طارق السکتیوی (37) و سالم عبید (81) به ثمر رسید.

جواد کاظمیان به علت بیماری در ترکیب اصلی تیم عجمان در دیدار مقابل بن یاس جای نداشت و در نیمه دوم این بازی وارد زمین شد. این مهاجم ایرانی که در فصل جاری لیگ برتر امارات فقط 2 گل به ثمر رسانده است، در این نیمه نتوانست مانع از شکست تیمش شود.

- جدول رده بندی لیگ برتر امارات به شرح زیر است:

1- العین 13 امتیاز

2- الوحده 12 امتیاز

3- بن یاس 11 امتیاز

4- الجزیره 10 امتیاز (یک بازی کمتر)

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9- الوصل 4 امتیاز

10- الاهلی 3 امتیاز - تفاضل گل 5- (یک بازی کمتر)

11- الشباب 3 امتیاز - تفاضل گل 8-

12- عجمان بدون امتیاز

- هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای امارات امروز و امشب با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

شنبه - 9/8/88

* الامارات - الجزیره

* الاهلی - الشارجه