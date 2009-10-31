فولاد به ورزشگاه تختی باز می گردد

سرپرست تیم فوتبال خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بازی های خانگی تیم فوتبال فولاد خوزستان از همین هفته و در بازی مقابل صباباتری قم به ورشگاه تختی اهواز منتقل می شود.

حسین ابن قاسم افزود: باشگاه فولاد که در چند دیدار خانگی این فصل خود در ورزشگاه اختصاصی اش در منطقه صنایع فولاد اهواز به مصاف حریفان رفته است، به راحتی رفت و آمد هواداران و حضور بیشتر آنها در مسابقات این تیم، تا پایان این فصل از مسابقات لیگ برتر در ورزشگاه تختی اهواز از تیم های میهمان پذیرایی می کند.

ورزشگاه اختصاصی فولاد از مرکز شهر اهواز بسیار دور و رفت و آمد به آنجا برای هواداران و خبرنگاران بسیار سخت بود ضمن اینکه انجام بازی های لیگ برتر در شهرکی مسکونی مشکلات و مخاطراتی به همراه داشت.

فولادی ها که به امید کسب پیروزی و خلاصی از کسب نتایج ضعیف به این ورزشگاه نقل مکان کرده بودند در این ورزشگاه نیز موفق به کسب پیروزی نشدند.

فولاد هم اکنون در رده انتهایی جدول رده بندی لیگ برتر باشگاه های ایران است.