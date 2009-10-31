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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

با هدف تقویت روابط دوجانبه؛

هیئت بلندپایه عراقی فردا وارد مصر می شود

هیئت بلندپایه عراقی فردا وارد مصر می شود

یک هیئت بلندپایه عراقی متشکل از نمایندگان 20 وزارتخانه فردا با سفر به مصر، افزایش سطح مناسبات دوجانبه را بررسی می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح عراق، مذاکرات سه روزه این هیئت بلندپایه عراق و مصر در قاهره در روز دوشنبه با دیدار "هوشیار زیباری" و احمد ابوالغیط" وزیران امور خارجه دو کشور آغاز می شود.

زیباری و ابوالغیط در این دیدار علاوه بر گفتگو درباره اوضاع عراق و راه های تقویت ثبات و امنیت در این کشور، درباره مسائل منطقه ای و بین المللی نیز مذاکره می کنند.

از سوی دیگر از هم اکنون تلاشها برای موفقیت دیدار "نوری المالکی" نخست وزیر عراق با "حسنی مبارک" رئیس جمهور مصر آغاز شده است.

منابع عراقی ارتقای سطح روابط با قاهره، تشویق مصر به بازگشایی سفارت و همچنین سرمایه گذاری در عراق را از مهم ترین برنامه های مالکی در دیدار با مبارک می دانند.

در روزهای اخیر منابع مصری از دیدار مالکی و مبارک در روز 18 نوامبر (27 آبان) خبر داده بودند.

کد مطلب 973889

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