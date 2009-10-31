انتخاب 2 مقاله برتر پروژه دانشمند یک روزه کاسینی به ناسا

محمدجواد ترابی - یکی از برگزار کنندگان پروژه دانشمند یک روزه کاسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این پروژه برای گروههای سنی 10 تا 18 سال در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان به منظور آشنا کردن آنها با بخشی از وظایف دانشمندانی است که با مقالات و استدالالهای علمی خود سبب می شوند تا ماموریتهای فضا پیماهایی چون "کاسینی" تعریف شود.

وی با بیان اینکه این دوره از رقابتها ساعت 24 روز گذشته به پایان رسیده است، افزود: داوری آثار رسیده به دبیرخانه این پروژه در ایران آغاز شده است که 3 اثر از دوره راهنمایی و 3 اثر در دوره دبیرستان انتخاب و در کشور تقدیر می شوند علاوه بر این 2 اثر نیز انتخاب و به دفتر اجرای این پروژه ارسال می شود.

ترابی با بیان اینکه موضوع این مقالات در زمینه هایی چون "زحل و حلقه های آن"، "تیتس (یکی از قمرهای زحل) و حلقه های زحل" و تصویر قمر تیتان (دومین قمر بزرگ منظومه شمسی و یکی از قمرهای زحل) است، اظهار داشت: در صورت پذیرش مقالات، "کاسینی" به مدت یک روز در اختیار نویسنده مقاله است.

دبیر انجمن صلح آسمانی با بیان اینکه این رقابت از سوی مرکز پیشران موشک ناسا (GLP) برگزار می شود، ادامه داد: این رقابت علاوه بر ایالات متحده در 34 کشور دیگر جهان برگزار می شود این دوره از مسابقات در آسیا به غیر از ایران در کشورهای پاکستان، ترکیه، عربستان، هند و مالزی، در اروپا در کشورهایی نظیر بلژیک، رومانی، اسپانیا، انگلستان، سوئد، ایتالیا و بلغارستان و در آمریکا در کشورهای آمریکای شمالی و همچنین کشورهای ونزوئلا، برزیل و آرژانتین برگزار می شود.