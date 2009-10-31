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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

یازرلو به مهر خبر داد:

ابتلای 12 دانش آموز تهرانی به آنفلوآنزای A/ تعطیلی یک مدرسه

ابتلای 12 دانش آموز تهرانی به آنفلوآنزای A/ تعطیلی یک مدرسه

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران از ابتلای 12 دانش آموز تهرانی به آنفلوآنزای نوع Aخبر داد و گفت: این بیماری در 6 هزار مدرسه شهر تهران تحت کنترل است و هیچ یک از مدارس ما را تهدید نمی کند.

دکتر زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دو نفر از دانش آموزان مبتلا به آنفلوآنزای نوع A در بیمارستان بستری و 10 نفر دیگر نیز در مرخصی بسر می برند، افزود: مجتمع استثنایی شهید محبی ویژه دانش آموزان معلول جسمی و حرکتی در شهر تهران به دلیل ابتلای 15 دانش آموز به آنفلوآنزا فصلی موقتا تعطیل شده است.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران درباره مرگ "میلاد کاویانی" دانش آموزی که در منطقه 15 شهر تهران مشغول به تحصیل بوده نیز گفت: در مدرسه ای که میلاد کاویانی مشغول به تحصیل بوده هیچ یک از دانش آموزان به این بیماری مبتلا نشده اند و حتی مورد مشکوک نیز نداشته ایم.

به گفته یازرلو، میلاد کاویانی دانش آموز ایلامی بوده که امسال برای اولین بار در تهران مشغول به تحصیل شده و به دلیل بیماری آنفلوآنزای نوع A در بیمارستان فوت کرده است.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید براینکه هیچ یک از 6 هزار مدرسه شهر تهران به دلیل آنفلوآنزای نوع A تعطیل نشده و این بیماری تا امروز نهم آبان ماه تحت کنترل بوده است گفت: من وجود این بیماری را در بین دانش آموزان انکار نمی کنم و اگر موردی باشد حتماً آن را اطلاع رسانی خواهم کرد.

کد مطلب 973899

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