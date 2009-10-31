آمادگی شرکت گاز کردستان برای تامین گاز شهرهای مرزی کردستان عراق

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: شرکت گاز استان کردستان آمادگی دارد تا گاز بخشی از شهرهای مرزی کردستان عراق را تامین کند.

وی ادامه داد: با توجه به ایجاد زیرساختهای لازم در استان کردستان از جمله خطوط فشار قوی و در صورت تامین گاز کافی از بخش بالادست، امکان انتقال گاز به بخشی از شهرهای مرزی کردستان عراق وجود خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان گازرسانی به شهرهای مرزی کردستان عراق را باعث افزایش امنیت در مرز دو کشور ایران و عراق ذکر کرد و افزود: علاوه بر مباحث امنیتی این مهم می تواند منابع اقتصادی خوبی را نصیب کشورمان کند.

مهدوی یادآور شد: در دو سال گذشته 825 کیلومتر خطوط لوله انتقال فشار قوی در استان کردستان به بهره برداری رسیده است که به وسیله این امکان در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق روستاهای مرزی استان گازدار شده و گازرسانی به بقیه روستاها نیز در دست اجرا و اقدام است.

وی خاطرنشان کرد: خط لوله 472 کیلومتری ساوه - همدان - بیجار - تکاب - میاندوآب از جمله زیرساخت های ایجاد شده این استان است که تکمیل و ساخت ایستگاه تقویت فشار بیجار - تکاب ظرفیت انتقال گاز از این طریق را از 50 میلیون متر مکعب در روز به 70 میلیون متر مکعب افزایش خواهد داد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان همچنین بهره برداری از خطوط لوله زنجان - حلب - بیجار به طول 125 کیلومتر، خط لوله تبریز - میاندوآب به طول 165 کیلومتر و خط لوله بیجار - دهگلان به طول 76 کیلومتر را از دیگر زیرساختهای ایجاد شده در استان کردستان برای تقویت شبکه گازرسانی ذکر کرد.

در حال حاضر روزانه 15 میلیون متر مکعب گاز در استان کردستان مصرف می شود که حدود 60 درصد از آن مربوط به بخش نیروگاهی و صنایع استان است.