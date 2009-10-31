مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در حکم مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی آمده است: قدم نهادن در مسیر فرهنگ، علاوه بر عزمی برخاسته از تعهد و ایثار، قدم هایی محکم و استوار، بصیرتی دینمدار و پرعیار می طلبد.

سیدمحمد حسینی، در متن این حکم افزوده است: "توانمندی های متعهدانه و مدیریت مسئولانه جنابعالی، سوابقی را رقم زده است که گویای شایستگی های لازم برای تصدی امور فرهنگی و هنری است و از این رو به موجب این حکم به سمت "مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان غربی" منصوب می شوید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اضافه کرده است: آذربایجان غربی جاده تهاتر فرهنگ و هنر اسلامی است و مردم سربلند و غیرتمند میهن دوست آن سرزمین، مرزداران شرف و اعتبار جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند و این فرصت، نعمت خدمت را برایتان میسور می سازد و توفیق کسب سعادت را مقدور."

حجت الاسلام کریمی، پیش از این مسئولیت معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی را عهده دار بوده است.

مراسم معارفه مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی، با حضور مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیران استان و اصحاب فرهنگ و هنر منطقه هفته جاری برگزار می شود.