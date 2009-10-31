تدابیر ویژه مسئولان برای شارژ روحی بازیکنان/ 500 دلار پاداش ویژه

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به نیجریه، مراسم جشن ولادت با سعادت امام رضا (ع) شب گذشته در هتل نیک لاک شهر انوگو برگزار شد. در این مراسم که با حضور اعضای تیم ایران، مسئولان سفارت ایران در نیجریه و مسئولان فدراسیون و خبرنگاران برگزار شد، ضمن مولودی خوانی برای آن امام بزرگوار، از زحمات کادرفنی و بازیکنان تیم زیر 17 سال تقدیر شد.

مهدی تاج در ابتدای این مراسم، ضمن تبریک ولادت امام رضا(ع) گفت: امیدوارم با عنایات آن امام همام، شادی شما (شنبه شب)هم ادامه داشته باشد و جشن دیگری به نام جشن صعود را برگزار کنیم.

وی با اشاره به اینکه موفقیت‌های تیم زیر 17 سال ارزشمند بوده است، تاکید کرد: فدراسیون در اقدامی قابل تامل و ارزشمند این تیم را به عنوان تیم جوانان معرفی کرد تا شما در کنار هم موفقیت‌های خود را در رده جوانان هم تکرار کنید.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان در پایان صحبت‌هایش پاداش‌ موفقیت‌های این تیم در دو بازی گذشته جام جهانی نوجوانان را به آنها تقدیم کرد.

در ادامه علی دوستی هم با بیان اینکه بازیکنان ما به فکر پاداش مادی نیستند و تمام تلاش خود را انجام می دهند تا با موفقیت در مسابقات جام جهانی دل مردم را شاد کرده و بدین شکل پاداشی معنوی دریافت کنند، گفت: بازیکنان ما انگیزه بسیار بالایی برای موفقیت در دیدار با هلند دارند.

سرمربی تیم فوتبال زیر17 سال کشورمان خاطرنشان کرد: امیدوارم این تیم در مسابقات جوانان قهرمانی آسیا هم به موفقیت‌هایش ادامه داده و در جام جهانی بعدی جوانان حضور داشته باشد.