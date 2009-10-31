جزئیاتی جدید از نتایج بمباران ماه توسط ناسا / پاسخ ناسا به منتقدان

به گزارش خبرگزاری مهر، پروژه اخیر سازمان فضایی آمریکا که طی آن مدارگردی 79 میلیون دلاری با سرعتی بالا به سطح ماه کوبیده شد، انتقادات فراوانی را به همراه داشت که دانشمندان این سازمان هیچ یک از این انتقادات را وارد نمی دانند. از جمله این انتقادات میزان غیرقابل محسوس توده گرد و غباری است که قرار بود چند 10 کیلومتر به هوا بلند شود اما بسیاری از ناظران و اخترشناسان آماتور موفق به مشاهده آن نشدند.

برخی از دانشمندان در پاسخ به این انتقاد اعلام کردند این آزمایش پر هزینه برای سرگرمی و تفریح نبوده و اهداف علمی ارزشمندی را دنبال می کرده است، اهدافی که احتمال دستیابی به آنها با توجه به حجم وسیع اطلاعات به دست آمده از این آزمایش بسیار بالا است.

جان کلر قائم مقام علمی پروژه مدارگرد LRO، مدارگردی که به همراه مدارگرد LCROSS به مدار پرتاب شده است در گفتگو با خبرنگار مهر توضیحات جدیدی را در رابطه با چگونگی شکل گیری این ماموریت، نتایج کنونی آن و میزان اطلاعاتی که در دست پردازش قرار دارد، ارائه کرد.

کلر در رابطه با چگونگی شکل گیری پروژه گفت: "همان طور که می دانید ماموریت برخورد مدارگرد LCROSS با پرتاب بخشی از سکوی راکت Centaur آغاز شد و در نهایت با برخورد مدارگرد با حفره تعیین شده با موفقیت به پایان رسید. این ماموریت به منظور استخراج مواد معدنی نهفته در قسمتهای تاریک حفره ای در قطب جنوب ماه و پرتاب آنها به سمت نور خورشید صورت گرفت."

وی در توضیح انتخاب منطقه از آنها به عنوان مناطق PSR مناطقی که دانشمندان بر اساس نتایج ماموریتهای پیشین آن را منبع احتمالی ذرات یخ و آب می پندارند یاد می کند.

جان کلر در ادامه به مهر گفت: "این آزمایش کاملا موفقیت آمیز بوده و تیم LCROSS توانست سکوی راکت را با بخشی از منطقه تاریک حفره برخورد دهند. ماموریتی که تجهیزات حساس مدارگرد LCROSS شاهد آن بود و اطلاعات مربوط به توده خاک و غبار برخاسته از برخورد را قبل از اصابت خود با ماه به ثبت رساند."

وی اضافه کرد: "شاهد برخورد مدارگرد LCROSS با حفره مدارگرد LRO بود که 90 ثانیه پس از برخورد از فاصله 70 کیلومتری به ثبت منطقه برخورد تغییر زاویه داده و اطلاعات مربوط با توده غبار و همچنین حرارت ناشی از برخورد را به ثبت رساند. تغییر حرارت در منظقه برخورد حتی دو ساعت پس از اصابت مدارگرد با سطح ماه نیز قابل رد یابی بود."

نقشه حرارتی منطقه برخورد دو ساعت قبل و 90 ثانیه پس از برخورد

به گفته کلر حجم اطلاعات به دست آمده از این آزمایش بسیار عظیم تر از آن چیزی است که دانشمندان انتظار آن را داشتند و تیمهای بزرگی از دانشمندان در حال تحلیل و بررسی این اطلاعات هستند.



وی اظهار داشت: اکنون برای نتیجه گیری از این اطلاعات بسیار زود است اما طی چند ماه آینده می توان در انتظار اعلام نتایج این ماموریت ارزشمند بود.

قائم مقام علمی پروژه جدید ناسا برای بازگرداندن انسان به کره ماه پروژه ای که سرنوشت آن به تصمیم گیری رئیس جمهور آمریکا بستگی دارد و در رابطه با انتقادات وارد شده به ماموریت برخورد مدارگرد ناسا به ماه به مهر گفت: "با وجود شکل گیری یک آزمایش کاملا موفق، انتقاداتی در رابطه با غیر قابل رصد بودن این واقعه توسط اخترشناسان آماتور و همچنین ثبت تصاویر ضعیف توسط دوربین خارجی LCROSS به این ماموریت وارد شده است. باید بگویم که پیش بینی نتیجه این آزمایش نیز مانند دیگر تجربیات احتمالی بوده و بیان قطعی نتیجه امکان پذیر نبوده است."

تصویری از توده برخاسته از برخورد که قطر وسعت آن در 15 ثانیه به 6 تا 8 کیلومتر رسید

وی ادامه داد: "دانشمندان طی این برخورد انتظار دامنه ای خاص از تابشها و درخششها را متناسب با نوع مواد نهفته در حفره (بستر سنگی سخت و یا سنگپوشهای سست) داشتند و درخشش ناشی از این برخورد در نهایت بسیار کمتر از آن چیزی شد که انتظار می رفت. با این حال دانشمندان به هیچ وجه انتظار ثروت اطلاعاتی که از این برخورد نصیب آنها شد را نداشتند."