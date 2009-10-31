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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۱

همسر شهید نواب صفوی:

ملت ایران ملتی صاحب اندیشه است/ قابل تحسین بودن شجاعت احمدی نژاد

ملت ایران ملتی صاحب اندیشه است/ قابل تحسین بودن شجاعت احمدی نژاد

همسر شهید نواب صفوی با بیان اینکه ملت ایران ملتی بزرگ و صاحب اندیشه است، گفت: مردم درگیری فکری را با کلام دنبال می کنند و بر سر اختلاف نظر با یکدیگر درگیر نمی شوند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد، همسر شهید نواب صفوی در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی با اشاره به وقایع بعد ازانتخابات اظهار داشت: ملت ایران ملتی بزرگ و صاحب اندیشه است که برای اختلاف نظر با یکدیگر درگیر نمی شوند.

وی با تاکید بر اینکه مردم درگیری فکری را با کلام دنبال می کنند، عنوان کرد: درگیری های فیزیکی که رخ داد کار این مردم نیست بلکه دست های دیگری در کار بوده است.

همسر شهید نواب صفوی در مورد احمدی نژاد گفت: احمدی نژاد فردی ساده زیست است و با شجاعت در برابر اسرائیل و آمریکا و مخالفین ایستادگی کرد که شجاعتش قابل تحسین است.

وی همچنین ایستادگی احمدی نژاد را بر سر موضوع استفاده صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران از فناوری هسته ای را تحسین کرد و افزود: احمدی نژاد در خارج از کشور بسیار محبوب است و علاقه مندانی را در همه دنیا دارد.

وی تصریح کرد: احمدی نژاد یکی از بچه هایی است که مستقیما تحت تربیت شهید نواب صفوی بوده است.

همسر شهید نواب صفوی همچنین در پایان گفت: خانواده شهید نواب صفوی تاکنون کوچکترین چیزی را طی 30 سال از حکومت دریافت نکرده است.

کد مطلب 973916

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