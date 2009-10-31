اجرای عاشیق اسکندری در اختتامیه جشنواره مقام نوازان جوان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسکندری در این اجرا به همراه گروه عاشیق آذربایجان به اجرای برنامه می پردازد. این در حالی است که در دو شب گذشته علاوه بر اجرای گروه های جوان، حبیب الله قادر آتشگر از سیستان و بلوچستان و علی اکبر بهاری سرپرست گروه قوچان نیز که از اساتید موسیقی مقامی هستند در بخش جنبی جشنواره به روی صحنه رفته اند.

پیش از این مراسم که در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود قرار است گروه هایی از کردستان ، بوشهر ، گیلان و ترکمن صحرا به عنوان آخرین گروه های رقابت کننده در این جشنواره به اجرا بپردازند.

جشنواره موسیقی مقام نوازان جوان به مناسبت میلاد امام رضا(ع) از هفتم آبان در فرهنگسرای نیاوران آغاز و 17 گروه موسیقی مقامی از 12 استان به مدت سه روز در زمینه موسیقی نواحی در این جشنواره حاضر شدند.