آماده باش دولت برای وصول مطالبات معوق بانکی

محمود بهمنی در گفتگو با مهر گفت: بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق بانکها، برنامه ای را تبیین کرده و تیمهای کارشناسی در استانها تشکیل داده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از بانکها خواسته شده است تا موضوع وصول مطالبات بانکی را با جدیت پیگیری کنند، افزود: در استانها قرار بر این است که تیمهای مختلفی تشکیل شده و به همین ترتیب در واحدها، سرپرستی ها و شعبات استانی، کمیته هایی مشغول بررسی راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکی هستند.

وی اعلام کرد برهمین اساس، اطلاعات حاصله از این تیمهای کارشناسی در تهران، طبقه بندی و درجه بندی می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: به هرحال تلاش بر این است که وصول مطالبات معوق بانکها با جدیت پیگیری شود، البته این مطالبات تمام شدنی نیست، زیرا همانطور که مطالبات معوق بانکها وصول می شود، از طرف دیگر دوباره مطالبات، اضافه می شود.

به گزارش مهر، رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگران کننده 40 هزار میلیارد تومان رسیده است که محمود رضا خاوری رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی نیز اخیرا تاکید کرده است: از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد.

همچنین اصغر ابوالحسنی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از همکاری این وزارتخانه و سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خبرداده است.

در همین حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانکها را یکی از مهمترین برنامه های این ستاد اعلام کرده است.

رئیس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسئولان عالی قضایی یکی از مهمترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضائی از طریق دادستانی کل کشور به مسئله معوقه های بانکها عنوان کرده است.

وی گفته است: متاسفانه بسیاری از بانکهای دولتی وامهای کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده اند و بعضا در جامعه اینگونه احساس می شود که اراده و تصمیمی برای پیگیری معوقه های وامهای کلان وجود ندارد در حالی که این بانکها با سرمایه و پول مردم اداره می شود و بی انصافی است که عده ای به راحتی وامهای کلان بگیرند و مسئولان بانکها نیز پیگیر دریافت معوقه های آنان نباشند.

آیت الله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مسئله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.