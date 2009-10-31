هشت میلیارد ریال برای ساماندهی رودخانه خرم آباد اختصاص یافت

امیر حمزه حقی آبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: مجموع اعتبار اختصاص یافته برای ساماندهی رودخانه خرم آباد در سالجاری تاکنون بالغ بر هشت میلیارد و 250 میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به طول کل ساماندهی رودخانه شهر خرم آباد، عنوان کرد: در مرحله اول ساماندهی این رودخانه مسیر از پل شهدا تا پل صفوی که حدود 485متر است ساماندهی خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با بیان اینکه عرض کانال اصلی رودخانه شهر خرم آباد حدود 10.5متر است، یادآور شد: همچنین عمق کانال اصلی این رودخانه 80 سانتی متر و از جنس بتن مسلح است.

حقی آبی با تشریح جزئیات اجرای طرح ساماندهی رودخانه خرم آباد، خاطر نشان کرد: عرض کناره های کانال اصلی این رودخانه از هر طرف به طور متوسط 12متر و از جنس بتن مسلح به ضخامت 20سانتی متر با بتن رنگی است.

وی با بیان اینکه شروع به کار عملیات اجرایی طرح ساماندهی رودخانه خرم آباد از بیست و پنجم شهریور ماه سال جاری بوده است، خاطر نشان کرد: این طرح ظرف مدت زمان 6ماه آینده به اتمام خواهد رسید.