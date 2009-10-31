فهرست نهایی جایزه کتاب اول گاردین اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، روز گذشته این روزنامه اسامی پنج کتابی را که در رقابت سالانه به مرحله انتهایی رسیده‌اند بدین شرح اعلام کرد: "غوطه‌ور در دلار" از مایکل پیل (اثر غیر داستانی)، "ممارست" نوشته النور کتون (رمان)، "منتخب آثار اسپیوت" از ریف لارسن (رمان)، "بیابان" اثر سامانتا هاروی (رمان) و "مرثیه‌ای برای شرقی" نوشته پتینا گافا (مجموعه داستان).

کلر آرمیتستید، سردبیر ادبی گاردین که یکی از اعضای هیئت داوری این جایزه است گفت: برای اولین بار در تاریخ است که چهارکتاب از فهرست نهایی جایزه کتاب گاردین به عرصه داستان تعلق گرفته ‌است و فکر نمی‌کنم این صرفاً یک تصادف باشد بلکه نشان از قدرت خوب داستانگویی است. معتقدم با وجود آنکه مرتب ناله می‌کنند که رمان یکی از هنرهای در حال مرگ است هنوز کارکرد خوبی دارد و پابرجاست. داستان هنوز یکی از راههایی است که ما برای بیان دردهای اجتماع و هویت شخصی به‌ کار می‌گیریم، درد و هویتی که در ارتباط با دیگران یا پشت چیزهای کوچک زندگیمان آن را گم یا فراموش کرده‌ایم.

جایزه کتاب اول گاردین از سال 1999 با هدف تشخیص و تشویق بهترین استعدادهای نویسندگی تاسیس شده ‌است و برنده آن از میان کتابهایی که به زبان انگلیسی نوشته یا ترجمه شده باشد انتخاب می‌شود.

جایزه 10 هزار پوندی به همراه هدایای دیگر از سوی نشریه گاردین به بهترین نویسنده‌ای تعلق خواهد گرفت که کتاب اولش را در سال 2009 منتشر کرده باشد.