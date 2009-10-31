استان ایلام با مشکل افت فشار گاز شهری مواجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، جلال شکرگزار صبح شنبه در جمع خبرنگاران از افت فشار گاز شهری در ماه های آینده در استان ایلام خبر داد و گفت: راه اندازی نشدن پالایشگاه گاز ایلام در افت فشار گاز منطقه تاثیر دارد.

وی افزود: با توجه به تامین گاز استان ایلام از خطوط انتقال گاز استان کرمانشاه و دوری این استان از خطوط انتقال گاز کشور، مشکل کمبود و افت فشار گاز شهری و CNG در فصل سرما جدی است.

این مسئول با اشاره به اینکه توسعه گازرسانی در شهرهای ایلام، ایوان و چوار و راه اندازی نشدن به موقع پالایشگاه گاز استان در افت فشار گاز موثر است، خاطرنشان کرد: افت فشار گاز در جایگاه های گاز CNG در شهر ایلام وجود دارد و هم اکنون گاز یکی از جایگاه های عرضه گاز CNG در شهر ایلام قطع است.

شکرگزار از مردم ایلام خواست به طور جدی در مصرف سوخت صرفه جویی کنند.

استان ایلام دارای 11 درصد از ذخایر گاز و نفت کشور است این در حالیست که در حال حاضر بیشتر شهرهای این استان گاز شهری ندارند و پالایشگاه ایلام نیز تعطیل است.