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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

کارکردهای فلسفه - 3

جدی گرفتن نقد ضرورتی برای احیای فلسفه است

جدی گرفتن نقد ضرورتی برای احیای فلسفه است

خیمه دوز با اشاره به اینکه راه خروج فلسفه از بن بست در ایران، احیای فلسفه به مثابه روشنگری است، گفت: جدی گرفتن نقد، مسئله و مسئله گرایی از ضرورتهای احیای فلسفه است .

محسن خیمه دوز محقق و نویسنده حوزه فلسفه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارکردهای فلسفه در ایران گفت: فلسفه در ایران سه کارکرد عمده داشته است، حزبی، حوزوی و دانشگاهی. فلسفه در دو کارکرد اول و دوم به مثابه ابزار و در کار کرد سوم به مثابه شغل عمل کرده است.

وی افزود : فلسفه به مثابه فلسفه مصرف کننده ای است که در کارکرد حزبی در خدمت توجیه آرمانها و باورهای ایدئولوژیک حزبی عمل کرده و حاصل این استفاده ابزاری از فلسفه تولید تفسیرها و نظریات عامه پسند شبه فلسفی چون ماتریالسم، ایده آلیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم، کمونیسم، قوانین تاریخ و پایان تاریخ بوده است.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد : فلسفه ابزاری در کارکرد حوزوی هم در خدمت توجیه باورها و آرمانهای کلامی بوده که نتیجه حاصله همواره از دو حال خارج نبوده؛ یا به پیروزی عقل بر ایمان منجر شده ( معتزله گرایی) و یا به پیروزی ایمان بر عقل رسیده( اشعری گرایی).

وی گفت: فلسفه به مثابه شغل هر چند رقیبی جدی برای فلسفه ابزاری شد و با توجه به پایه های تخصصی اش از تئوری های شبه تئوریک ایدئولوژیک و کلامی فاصله گرفت اما به چند دلیل موجبات بن بست تفکر فلسفی را هم فراهم آورد.

خیمه دوز افزود : اول اینکه فلسفه به مثابه شغل، فلسفه را به تاریخ فلسفه تبدیل کرد و با این تبدیل، دانش آموخته فلسفه هم به حامل بسته های اطلاعاتی فلسفه تبدیل شد به عبارت دیگر دانش آموخته فلسفه هم به یک متخصص تبدیل شد شبیه سایر متخصصان آکادمیک؛ و دوم اینکه فلسفه به مثابه شغل به جای ترویج پرسش و تربیت ذهن تحلیلگر، دانش آموخته را با انبوهی از پاسخهای آماده در تاریخ فلسفه مواجه کرد تا به تکرار آنها دلخوش کند.

وی اظهار داشت : به این ترتیب فلسفه به مثابه شغل، فلسفه ذاتأ پرسشگر را به ذهن تخصصی شده غیر تحلیلگر فاقد پرسش و فاقد ذوق و جسارت در نظریه پردازی تبدیل کرد. در این حالت بهترین فیلسوف دیگر کسی نبود که بهترین پرسش ها، بهترین مسئله ها، بهترین نقدها و بهترین تئوریها و نظریه ها را مطرح و ابداع کرده باشد؛ بلکه کسی شد که به دنبال بهترین نمره، بهترین مدرک، بهترین پایه، بهترین رتبه، بهترین گروه و بهترین موقعیت آموزشی و آکادمیک باشد.

وی با اشاره به اینکه از نشانه های بارز بن بست فلسفه های ابزاری حزبی، عقب ماندگی این احزاب و گروه ها از تمام جنبش های اجتماعی ایران و ارائۀ تحلیلهای غلط آنها از شرایط سیاسی - اجتماعی است، افزود: از نشانه های بارز بن بست فلسفه ابزاری حوزوی مقابله پنهان و اخیرأ آشکار آن با علوم تجربی و انسانی است که با شیطانی قلمداد کردن این علوم و تبلیغ ترس و واهمه از شکاکیت نهفته در آنها بن بست خود را آشکار کرده است.

این نویسنده رکود کامل نظریه پردازی در این بخش و اشتغال دانش آموختگان فلسفه به گرد گیری از تاریخ فلسفه، نبش قبر مفاهیم و هم ارز سازی فلسفه با سایر تخصصهای دانشگاهی و نهایتأ مشغول ساختن دانش آموختگان فلسفه به مسائل شغلی و پرسنلی چون رتبه، گروه، نمره و امتحان و مدرک و بیمه و مسکن و تعاونی را از دیگر نشانه های بن بست فلسفی عنوان کرد .

خیمه دوز یادآور شد : راه خروج فلسفه از بن بست در ایران، احیای فلسفه به مثابه روشنگری است تا بتدریج فلسفه به مقام واقعی و اصیل خود یعنی مقام روشنفکری ارتقا یابد. روش احیای فلسفه در مقام روشفکری، جدی گرفتن شکاکیت، جدی گرفتن نقد، جدی گرفتن مسئله و مسئله گرائی، جدی گرفتن تربیت ذهن تحلیلگر است. 

کد مطلب 973949

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