جدی گرفتن نقد ضرورتی برای احیای فلسفه است

محسن خیمه دوز محقق و نویسنده حوزه فلسفه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارکردهای فلسفه در ایران گفت: فلسفه در ایران سه کارکرد عمده داشته است، حزبی، حوزوی و دانشگاهی. فلسفه در دو کارکرد اول و دوم به مثابه ابزار و در کار کرد سوم به مثابه شغل عمل کرده است.

وی افزود : فلسفه به مثابه فلسفه مصرف کننده ای است که در کارکرد حزبی در خدمت توجیه آرمانها و باورهای ایدئولوژیک حزبی عمل کرده و حاصل این استفاده ابزاری از فلسفه تولید تفسیرها و نظریات عامه پسند شبه فلسفی چون ماتریالسم، ایده آلیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم، کمونیسم، قوانین تاریخ و پایان تاریخ بوده است.

این محقق و پژوهشگر تصریح کرد : فلسفه ابزاری در کارکرد حوزوی هم در خدمت توجیه باورها و آرمانهای کلامی بوده که نتیجه حاصله همواره از دو حال خارج نبوده؛ یا به پیروزی عقل بر ایمان منجر شده ( معتزله گرایی) و یا به پیروزی ایمان بر عقل رسیده( اشعری گرایی).

وی گفت: فلسفه به مثابه شغل هر چند رقیبی جدی برای فلسفه ابزاری شد و با توجه به پایه های تخصصی اش از تئوری های شبه تئوریک ایدئولوژیک و کلامی فاصله گرفت اما به چند دلیل موجبات بن بست تفکر فلسفی را هم فراهم آورد.

خیمه دوز افزود : اول اینکه فلسفه به مثابه شغل، فلسفه را به تاریخ فلسفه تبدیل کرد و با این تبدیل، دانش آموخته فلسفه هم به حامل بسته های اطلاعاتی فلسفه تبدیل شد به عبارت دیگر دانش آموخته فلسفه هم به یک متخصص تبدیل شد شبیه سایر متخصصان آکادمیک؛ و دوم اینکه فلسفه به مثابه شغل به جای ترویج پرسش و تربیت ذهن تحلیلگر، دانش آموخته را با انبوهی از پاسخهای آماده در تاریخ فلسفه مواجه کرد تا به تکرار آنها دلخوش کند.

وی اظهار داشت : به این ترتیب فلسفه به مثابه شغل، فلسفه ذاتأ پرسشگر را به ذهن تخصصی شده غیر تحلیلگر فاقد پرسش و فاقد ذوق و جسارت در نظریه پردازی تبدیل کرد. در این حالت بهترین فیلسوف دیگر کسی نبود که بهترین پرسش ها، بهترین مسئله ها، بهترین نقدها و بهترین تئوریها و نظریه ها را مطرح و ابداع کرده باشد؛ بلکه کسی شد که به دنبال بهترین نمره، بهترین مدرک، بهترین پایه، بهترین رتبه، بهترین گروه و بهترین موقعیت آموزشی و آکادمیک باشد.

وی با اشاره به اینکه از نشانه های بارز بن بست فلسفه های ابزاری حزبی، عقب ماندگی این احزاب و گروه ها از تمام جنبش های اجتماعی ایران و ارائۀ تحلیلهای غلط آنها از شرایط سیاسی - اجتماعی است، افزود: از نشانه های بارز بن بست فلسفه ابزاری حوزوی مقابله پنهان و اخیرأ آشکار آن با علوم تجربی و انسانی است که با شیطانی قلمداد کردن این علوم و تبلیغ ترس و واهمه از شکاکیت نهفته در آنها بن بست خود را آشکار کرده است.

این نویسنده رکود کامل نظریه پردازی در این بخش و اشتغال دانش آموختگان فلسفه به گرد گیری از تاریخ فلسفه، نبش قبر مفاهیم و هم ارز سازی فلسفه با سایر تخصصهای دانشگاهی و نهایتأ مشغول ساختن دانش آموختگان فلسفه به مسائل شغلی و پرسنلی چون رتبه، گروه، نمره و امتحان و مدرک و بیمه و مسکن و تعاونی را از دیگر نشانه های بن بست فلسفی عنوان کرد .

خیمه دوز یادآور شد : راه خروج فلسفه از بن بست در ایران، احیای فلسفه به مثابه روشنگری است تا بتدریج فلسفه به مقام واقعی و اصیل خود یعنی مقام روشنفکری ارتقا یابد. روش احیای فلسفه در مقام روشفکری، جدی گرفتن شکاکیت، جدی گرفتن نقد، جدی گرفتن مسئله و مسئله گرائی، جدی گرفتن تربیت ذهن تحلیلگر است.