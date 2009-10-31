پرواز با هواپیمای فرسوده ؛ ریسکی که مردم به جان می خرند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، هواپیمای بوئینگ 727 از مقصد تهران به مشهد، پس از هفت ساعت تاخیر ساعت یک بامداد پنجشنبه عازم مشهد شد اما 45 دقیقه بعد ناگهان هواپیما دچار تکانهای شدید و ایجاد همهمه ای بین مسافران شد.

20 دقیقه مانده بود به مشهد طی تماس خلبان با برج مراقبت اجازه فرود اضطراری به هواپیما داده شد اما مسئول کنترل این پرواز از برج مراقبت به دلیل نبود امکانات و تجهیزات تعمیر این هواپیما در مشهد خواهان بازگشت هواپیما به تهران می شود.

به دنبال خاموش شدن چراغهای هواپیما و شدیدتر شدن لرزش هواپیما مسافران پی به خاموش شدن یکی از موتورهای هواپیما بردند و پس از تخلیه سوخت هواپیما و انحرافات شدید، خلبان هواپیما مسافران را به آرامش دعوت کرد.

در این میان تنها مهارت خلبان باعث شد هواپیما به سلامت به زمین فرود آید.

یکی از مسافران این پرواز در فرودگاه مشهد به خبرنگار مهر افزود: این هواپیما به دلیل نقص فنی نباید پرواز می کرد اما معلوم نیست چرا به هواپیماهایی که بیش از 30 سال از عمر آنها می گذرد و دارای نواقص متعددی هستند اجازه پرواز داده می شود.

وی ادامه داد: این پرواز قرار بود ساعت 5 بعد از ظهر چهارشنبه انجام شود که این مسئله به دلیل نقص فنی هواپیما با 7 ساعت تأخیر انجام شد.

یکی دیگر از مسافران دیگر نیز گفت: برخی از هواپیماها فرسوده و از رده خارج است و مسئولان شرکتها با اجازه پرواز به این نوع هواپیماهای مستهلک با جان مردم بازی می کنند و ریسک پرواز با این هواپیماها بسیار بالاست.

وی ادامه داد: پس از ورود به تهران حتی یکی از مسئولان شرکت یاد شده برای دلداری مسافران به فرودگاه نیامد.

صمدی مدیرکل هواپیمای آسمان در پایگاه مشهد نیز گفت: هواپیمای بوئینگ 727 به دلیل نقص فنی با تصمیم خلبان به تهران برگشت زیرا این نقص به گونه ای بوده که تنها در تهران قابل رفع است و اگر به مشهد می آمد برای تعمیر زمین گیر می شد.

وی خاطرنشان کرد: خلبان اقدام و تصمیم درستی گرفت و در شرایطی که با کمبود ناوگان هوایی مواجه هستیم این تصمیم خلبان کارساز و مانع اختلال در روند کار شد.

تنها در حوادث تابستان امسال صدها نفر در حوادث هوایی کشته و مجروح شدند.

در اولین حادثه که 24 تیرماه 88 روی داد یک فروند هواپیمای مسافربری توپولوف شرکت هواپیمایی کاسپین در مسیر تهران - ایروان در حوالی قزوین سقوط کرد و 153 مسافر و 15خدمه هواپیما در دم جان باختند.

علت دقیق این حادثه هنوز در حال بررسی بود که به فاصله تنها 8 روز یک هواپیمای مسافربری ایلوشن در فرودگاه مشهد از باند خارج شد و 16 کشته و 31 مجروح بر جای گذاشت.

این دو حادثه به غیر از سقوط یک فروند هلی کوپتر آموزشی در شهرک اندیشه، یک هواپیمای آموزشی در فرودگاه پیام و یک هواپیمای آموزشی در حوالی قرچک ورامین است که آخرین آنها یعنی حادثه قرچک در تاریخ 31 شهریور اتفاق افتاد و در واقع پرونده سقوطها و مرگهای دسته جمعی هواپیمایی در تابستان ایران که از 24 تیر آغاز شده در 31 شهریور با یک حادثه هوایی دیگر خاتمه یافت.

این مسائل منهای تاخیرهای دائمی و فرودهای اضطراری پروازهای مختلف است که دیگر در فرودگاههای ایران به امری بدیهی و عادی تبدیل شده و اگر غیر از این باشد جای تعجب دارد.

در این میان یکی از جالبترین اظهارنظرها، سخنان بهبهانی وزیر راه و ترابری است که در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص علت سقوطهای مختلف و مشخصا توپولوف گفته بود" من هم توپولوف سوار شدم.

وی تاکید کرده بود: بر خلاف صحبتهای اخیر، هواپیمای توپولف 154 از ناامن ترین هواپیماهای جهان نیست و خود من نیز طی چند روز اخیر از این هواپیما استفاده کرده ام.

بهبهانی در تاریخ 31 تیرماه گفته بود: از ابتدای امسال تاکنون پنج هواپیما در جهان دچار سانحه هوایی شده که تنها یکی از این هواپیماها مربوط به کشور ما بوده است.

همچنین وی در مصاحبه دیگری در 11 مردادماه 88 اعلام کرده بود که پروازهای هوایی کاملا امن هستند و جای نگرانی نیست و ما تنها در سال جاری یعنی 88 تعداد 37 دستگاه هواپیما خریده ایم و البته وی در جای دیگری اعلام کرده تحریم علل حوادث مختلف است که با جمع بندی سخنان وزیر راه می توان به این نتیجه رسید که پروازهای ایران ایمن هستند، هواپیما کم نداریم، جای نگرانی هم نیست اما چرا هر از چندگاهی دل مردم ایران از حوادث هوایی به درد می آید سئوالی است که پاسخ آن مبهم است.

این در حالی است که هواپیمایی که روز چهارشنبه 24 تیرماه در استان قزوین سقوط کرد، چهارمین هواپیمای توپولفی بود که طی سالهای اخیر در ایران سقوط کرده است.

در این حال پرداخت خسارات میلیونی و نیز دلداری و اعلام عزای عمومی و ... دردی از جامعه دوا نمی کند و مردم با پرواز با هواپیمای فرسوده همچنان ریسک مرگ و زندگی را آزمون می کنند.