۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۵

مسابقه دوصحرانوردی دانش آموزی "یادواره شهید فهمیده "در کرج برگزار شد

استان تهران - خبرگزاری مهر:‌ مسابقه دو صحرانوردی دانش آموزی "یادواره شهید فهمیده" در کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، در این مسابقه 65 دانش آموز مسافت سه کیلومتری حدفاصل شهرداری مشکین دشت تا منطقه خوشنام را دویدند.

تقویت روحیه ورزشی و گسترش این رشته بین دانش آموزان از دیگر هدفهای این رقابتها بود.

در نتیجه این رقابتها علی رحیمی از آموزش و پرورش ناحیه یک کرج و علیرضا حیدری و علیرضا شکیبایی هر دو از آموزش و پرورش ناحیه دو این شهرستان به ترتیب مقامهای اول تاسوم انفرادی را کسب کردند و در نتیجه تیمی نیز نواحی آموزش و پرورش یک ، دو و چهار کرج به ترتیب اول تا سوم شدند.

این مسابقه با همکاری تربیت بدنی آموزش و پرورش چهار ناحیه کرج و ستاد یادواره شهید فهمیده این شهرستان برگزار شد.

