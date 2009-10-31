قدمت سکونت در دشتهای جنوب غربی استان ایلام به 10 هزار سال می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود اسکندری صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: باتوجه به اهمیت مطالعات دشت مهران و پاسخ به سوالاتی در رابطه با منشاء جوامع آغاز کار کشاورزی، دامداری و اهلی سازی حیوانات کاوش در دشت مهران در جنوب غربی استان ایلام آغاز شد و مطالعات اعلام شده حاکی از قدمت 10هزارساله سکونت در این منطقه است .

وی اظهار داشت: در خلال این فصل روند اسکان در دهکده های اولیه آغاز نوسنگی نیز مورد مطالعه قرار گرفت از این رو کلیه مواد اورگانیک و غیر اورگانیک جهت بازسازی آب و هوای این منطقه و اقتصاد معیشتی ساکنان محوطه چغاگلان جمع آوری شد.

اسکندری با اشاره به اینکه براساس فعالیتهای باستانشناسی صورت گرفته تاریخ تقریبی سکونت در این محوطه به هزاره هشتم یا نهم قبل از میلاد یعنی احتمالا دوران گذر از شکارگری به کشاورزی بر می گردد، خاطرنشان کرد: طی کاوش در تپه چغاگلان یک تراشه چهار در دو متری در راس تپه ایجاد شد و تا عمق یک متری پیش رفت و در این راستا تمام اطلاعات و مواد فرهنگی ثبت و ضبط دقیق شد.

اسکندری گفت: از جمله یافته های این تراشه می توان به مصنوعات سنگی، بقایای استخوان جانوری، اشیاء سنگی و گلی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: بیشترین تعداد یافته ها مربوط به مصنوعات سنگی است که شامل ابزارهای سنگی، سنگ مادر، تراشه ها و دور ریزه های حاصل از ساخت است و جنس مصنوعات سنگی از سنگ چرت به رنگهای جگری، خاکستری روشن، شیری و زرد است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام بیان داشت: در میان این مصنوعات سنگی، ابزارهایی از جنس سنگ آبسیدین به رنگ سبز تیره و یا سیاه وجود دارد.

وی عنوان کرد: در این فصل کاوش نیز تعدادی اشیاء سنگی بدست آمد که شامل هاونهای سنگی و دسته هاون هاست که از جنس سنگهای رودخانه ای است و تعداد کمی هم اشیا گلی شامل دو پیکرک انسانی هم بدست آمد که در حال مطالعه و بررسی سیستماتیک هستند.

اسکندری اظهار داشت: آنچه که از این فصل کاوش بر می آید بیانگر اهمیت و غنای این محوطه مربوط به دوران نوسنگی است به همین دلیل پژوهشهای بیشتری نیاز است تا بتوان توالی درستی از این محوطه به دست آورد .

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان در پایان افزود: انجام تاریخ گذاری دقیق به روش کربن 14 در حال انجام است تا بتوان تاریخ مشخصی برای این محوطه ارائه داد. با این حال تپه علی کش دهلران را می توان نزدیکترین محوطه مطالعه شده به چغاگلان دانست که از نظر گاهنگاری قابل مقایسه با آن بوده و شباهتهایی میان این دو وجود دارد.