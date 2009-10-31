موشک آریان 5 دو ماهواره تلویزیونی را به مدار رساند

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو ماهواره تلویزیونی NSS-12 و THOR-6 نام دارند که همراه با موشک آریان 5 از پایگاه کوئورو از گویانای فرانسه با موفقیت پرتاب شدند.

THOR-6 را شرکت Thales Alenia Space ساخته است. وزن این ماهواره حدود سه تن است و دوره عملکرد آن حدود 15 سال است.

همچنین ماهواره NSS-12 را شرکت Space Systems/Loral برای شرکت SES World Skies ساخته است.

SES World Skies اعلام کرد که پرتاب این ماهواره با موفقیت انجام شده و پس از آنکه از موشک آریان 5 جدا شد وارد مدار محل ماموریت خود شده است.

اولین سیگنالهایی که NSS-12 ارسال کرد در ایستگاه کنترل "اورالا" در استرالیا دریافت شد.

براساس گزارش رویترز، این ماهواره پنجاه و نهمین ماهواره ساخت Space Systems / Loral است که در مدار اطراف زمین قرار گرفته است.