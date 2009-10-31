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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

اسامی داوران چهارمین جشنواره طنز مکتوب اعلام شد

اسامی داوران چهارمین جشنواره طنز مکتوب با پایان گرفتن روند داوریهای این جشنواره اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته  شعر دکتر محمدرضا ترکی، سید عبدالرضا موسوی و سیدعلی میرافضلی و در بخش داستان کوتاه رحیم رسولی، محمدرفیع ضیایی و محمدعلی علومی داوری آثار رسیده را بر عهده داشته اند.

داوران بخش فیلمنامه  کوتاه محمد حسین نیرومند، ناصر هاشم زاده و حسین معززی نیا بوده اند. همچنین یوسفعلی میرشکاک، حسین یعقوبی و شهرام شکیبا آثار شرکت کنندگان در بخش نثر را داوری کرده اند.

امسال بخش جدیدی به نام مقاله نیز به جشنواره اضافه شده است که اسماعیل امینی و میرشکاک به داوری  این آثار پرداخته‌اند.

چهارمین جشنواره طنز مکتوب 23 و 24 آبان در تهران برگزار خواهد شد.
کد مطلب 973974

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