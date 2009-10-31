اسامی داوران چهارمین جشنواره طنز مکتوب اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در رشته شعر دکتر محمدرضا ترکی، سید عبدالرضا موسوی و سیدعلی میرافضلی و در بخش داستان کوتاه رحیم رسولی، محمدرفیع ضیایی و محمدعلی علومی داوری آثار رسیده را بر عهده داشته اند.



داوران بخش فیلمنامه کوتاه محمد حسین نیرومند، ناصر هاشم زاده و حسین معززی نیا بوده اند. همچنین یوسفعلی میرشکاک، حسین یعقوبی و شهرام شکیبا آثار شرکت کنندگان در بخش نثر را داوری کرده اند.



امسال بخش جدیدی به نام مقاله نیز به جشنواره اضافه شده است که اسماعیل امینی و میرشکاک به داوری این آثار پرداخته‌اند.



چهارمین جشنواره طنز مکتوب 23 و 24 آبان در تهران برگزار خواهد شد.

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