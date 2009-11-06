وضع حیات وحش برای ارائه مجوز شکار نامناسب است

علی مزروقی کارشناس محیط زیست و حیات وحش در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه شرایط حیات وحش و زیستگاههای کشور برای دادن تعداد زیاد مجوز شکار فراهم نیست گفت: تعداد مجوزهای شکار معمولا از سوی سازمان محیط زیست اعلام نمی شود اما با توجه به مطالعات میدانی که از زیستگاهها و وضعیت حیات وحش دارم اگر بالای 70 مجوز به شکارچیان داده شود به محیط زیست و حیات وحش در شرایط حاضر جفا شده است.

این متخصص محیط زیست با ابراز تاسف نسبت به ارائه مجوز به شکارچیان خارجی به خصوص عربهای حوزه خلیج فارس افزود: دلیل اصلی این مجوزها دریافت مبالغ قابل توجهی از سوی سازمان محیط زیست است و این اصلا با استانداردها مطابقت ندارد و امر پسندیده ای نیست.

مزروقی وجود مازاد حیات وحش در برخی مناطق را دلیل و توجیه اصلی ارائه مجوز شکار دانست و تاکید کرد: البته در دنیا مرسوم هست که اجازه شکار برای گونه هایی که سنشان بالا می رود صادر شود اگر چه این شیوه مخالفانی نیز دارد اما در ایران این مسئله اعمال می شود.

این کارشناس و متخصص محیط زیست و حیات وحش دو دیدگاه در ارائه مجوزهای شکار را مورد توجه قرار داد و گفت: یک گروه به حیات وحش نگاهی رادیکال دارند که معتقدند تعداد گونه ها و انواع مختلف هر چقدر هم زیاد باشد نباید از سوی مردم شکار شوند و باید در دل طبیعت به تنازع بقا ادامه دهند اما گروه دیگر نگاهی طبیعت گرایانه دارند و معتقدند انسان حق دارد از طبیعت استفاده مطلوب ببرد که البته این دیدگاه بیشتر شبیه پارکبانی است.

علی مزروقی ارائه مجوز شکار بالای 70 عدد را برای حیات وحش کشور نامناسب دانست و تاکید کرد: به عنوان یک متخصص که در مناطق مختلف می چرخم و از نزدیک وقایع را می بینم معتقدم شرایط حاضر با استانداردهای محیط زیست ایران تناسب ندارد و این شیوه امر ناپسندی است که در محیط زیست کشور جریان دارد.

ایران از معدود کشورهایی است که برای متخلفان در امر شکار حیوانات قوانین سخت گیرانه ای ندارد.