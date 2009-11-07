کنسرت هنگامه اخوان در تالار وحدت

مدیر برنامه های هنگامه اخوان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: هنگامه اخوان مرداد ماه امسال کنسرتی را در تالار وحدت اجرا کرد که با تقاضاهای صورت گرفته این برنامه مجددا تمدید شده است.

شیخ الاسلام در ادامه افزود: این برنامه در دو بخش اجرا خواهد شد که قسمت اول آن در دستگاه ماهور و قسمت دوم در مایه ابوعطا تدارک دیده شده است؛ البته بخش اول این برنامه برای اجرای جدید تغییراتی کرده است.

هنگامه اخوان که در حال حاضر نایب رئیس کانون خوانندگان خانه موسیقی است در این کنسرت نیز قطعات خاطره انگیزی چون"موسم گل"، "آتشی در سینه دارم جاودانی"، "امان از هجر رخ یار" و "نرگس مست" را اجرا خواهد کرد.

گفتنی است اعضاء گروه بهار را بیتا رضوی(نوازنده سه تار)، آذر زرگریان(تار)، مرجان راوندی(عود)، سونیا(کمانچه) و نغمه فرهمند(تنبک) تشکیل می دهند.