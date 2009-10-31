"آنفلوآنزا" حریف اول ماست / مشکل فوتبال ما فقط دوپینگ نیست

مجید باقری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: بدون شک بازی سختی را مقابل سایپا پیش رو داریم. من از شرایط تیم سایپا باخبر نیستم اما نسبت به آنچه در تیم استقلال اهواز می گذرد، می توانم پیش بینی کنم روز سختی برابر سایپا خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود: طی 10 روز گذشته تعداد زیادی از بازیکنان تیم فوتبال استقلال اهواز دچار بیماری آنفلوآنزا شده‌اند. هفته گذشته به خاطر این بیماری پنج نفر از بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشتیم. از این جمع فقط میلاد میداودی می تواند تیم را در دیدار با سایپا همراهی کند و چهار بازیکن هنوز شرایط حضور در میدان را پیدا نکرده‌اند. به این جمع جواد رزاقی، احمد مقدسی پور و محمد فعال هم اضافه شده‌اند، آنها نیز به خاطر بیماری آنفلوآنزا نمی توانند در بازی بعدازظهر یکشنبه مقابل سایپا به میدان بروند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز، آنفلوآنزا را حریف اول این روزهای تیمش عنوان کرد و گفت: در ترکیب تیم ما بازیکنان جوان و با انگیزه‌ای هستند که می توانند در کنار نفرات اصلی کمبودهای موجود را برطرف کنند. تا روزی که این بازیکنان جوان را در اختیار داریم جای نگرانی نیست.

باقری نیا در ادامه خاطرنشان کرد: البته باید پذیرفت در تیمی چون استقلال اهواز که تعداد بازیکنان شاخص و تاثیرگذار آن زیاد نیست، غیبت مهرهای اصلی به چشم آمده و تاثیر خود را روی عملکرد تیم خواهد گذاشت.

وی در ادامه با استقبال از پیشنهاد محمد مایلی کهن برای آزمایش دوپینگ بازیکنان دو تیم سایپا و استقلال اهواز پس از دیدار دو تیم در هفته پانزدهم لیگ برتر، گفت: این بهترین درخواستی است که باشگاه سایپا می توانست از فدراسیون فوتبال داشته باشد. من هم از کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال می خواهم به ورزشگاه کرج آمده و بازیکنان ما را آزمایش کنند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز خاطرنشان کرد: من به عنوان سرمربی استقلال اهواز برای مربیانی که با مطرح کردن بحث‌های حاشیه‌ای سعی در پنهان کردن ضعف‌های خود دارند، هیچ جوابی ندارم. حتی زمانی که مشخص شود به بازیکنان استقلال اهواز تهمت زده‌اند نیز حرفی به آنها نمی زنم. مطمئنا روزی که آزمایش دوپینگ بازیکنان استقلال اهواز اعلام شود، همه آنها سرافکنده خواهند شد و این بهترین جواب برای افرادی است که دیگران را متهم می کنند.

باقری نیا با اشاره به اینکه مجموعه استقلال اهواز تحت تاثیر تهمت‌های دیگران قرار نمی گیرد اما این مسئله روی افکار عمومی تاثیرگذار است، افزود: ما با تمام وجود به کارمان ادامه می دهیم چرا که به توان و نیروی خود اعتقاد داریم. امیدوارم دوستان هم دست از فرافکنی برداشته و به اصل کار خود بپردازند.

وی با طرح این موضوع که دوپینگ مشکل اصلی فوتبال ایران نیست، افزود: مشکل اصلی فوتبال ما کم کاری، بی انگیزگی، ناتوانی و... است که در مربیان و بازیکنان دیده می شود. آنها که ضعیف و ناتوان هستند تیم‌های توانا را با طرح مسائلی چون دوپینگ و... زیر سئوال می برند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز درخاتمه تصریح کرد: متاسفانه برخی ها تحمل موفقیت دیگران را ندارند. امروز اگر سپاهان صدرنشین لیگ است، اتفاقی به این جایگاه نرسیده است. کار و تلاش یک مجموعه پس از هفته‌ها باعث شده این تیم از میانه جدول به صدر برسد. من به عنوان مربی باید از این موضوع خوشحال باشم چرا که یک همکارم تیمش را به موفقیت رسانده و با افتخار کار می کند. متاسفانه برخی‌ها این رشد و موفقیت را نمی توانند ببینند و تهمت و افترا می زنند تا ناتوانی خود را پوشش دهند.