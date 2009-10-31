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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۳:۴۶

اغلب محصولات صیفی ایلام در شهرستان دهلران تولید می شود

اغلب محصولات صیفی ایلام در شهرستان دهلران تولید می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دهلران گفت: بیشتر محصولات صیفی استان ایلام در شهرستان دهلران تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدرضا میرزایی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری دو هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت صیفی جات اختصاص یافته است که بیشترین محصولات صیفی تولید شده در استان ایلام است.

از این میزان اراضی هزار و 58 هکتار به کشت هندوانه، 658 هکتار خربزه، 253 هکتار خیار و 16 هکتار به کشت گوجه فرنگی و بادمجان اختصاص یافته است.

وی بیان داشت: در هر هکتار به طور متوسط 35 تن محصول صیفی جات برداشت می شود که انتظار می رود 70 هزار تن محصولات صیفی در سطح شهرستان دهلران برداشت شود.

میرزایی با اشاره به اینکه دهلران قطب کشاورزی استان ایلام است، خاطرنشان کرد: محصولات تولید شده در این شهرستان علاوه بر تامین نیاز استان به دیگر نقاط کشور نیز صادر می شود.

این مسئول یادآور شد: بیشترین محصولات تولید شده در شهرستان دهلران هندوانه است که از جایگاه ممتازی در کشور برخوردار است.

کد مطلب 974004

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