تمایلات سیاسی عامل گسترش اسلام هراسی در غرب است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، حجت الاسلام ناصری سفیر جدید ایران در واتیکان طی این دیدار که پنجشنبه 7 آبان انجام شد خواستار همکاری پاپ علیه سیاست اسلام هراسی در غرب شد و بر لزوم همکاری اسلام و مسیحیت به عنوان دو دین ابراهیمی تاکید کرد.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه اسلام از جمله ادیان الهی است که بر صلح، بخشش، آزادی و سعادت بشریت تاکید دارد، اما متأسفانه به علت تمایلات سیاسی، پدیده اسلام هراسی در غرب گسترش یافته و این درحالی است که در ایران اسلامی مسیحیان همواره مورد احترام بوده و از همه حقوق شهروندی خود برخوردار هستند.

پاپ بندیکت شانزدهم نیز گفت: حساسیتهای ژرف دینی ایرانی ها و ایمان به یک خدا علتی است که به افزایش همکاری دوجانبه آنها با جامعه جهانی و همکاری برای ترویج ارزشهای بنیادین انسانی منجر می شود .

افزایش همکاری با جامعه جهانی و ترویج ارزشهای بنیادین انسانی محورهای اظهارات بندیکت شانزدهم در دیدار با حجت الاسلام علی اکبر ناصری بود.

پاپ با اشاره به سنتهای معنوی برجسته ایرانی ها یادآور شد که همه ما باید از مرحله جدید همکاری های بین المللی براساس اصول انسان دوستانه حمایت کنیم و به افرادی که از منافع اقتصادی کمتری برخوردار بوده و در نتیجه در رنج و عذاب به سر می برند کمکهای ملموس تری ارائه دهیم.

رهبر کاتولیکهای جهان گفت: ایمان به خداوند باید تمام مؤمنان را نزدیک هم آورده و به آنها برای فعالیت در راه دفاع و ترویج ارزشهای بنیادین انسانی انگیزه دهد. هدف از همکاری حقیقی باید حمایت از حقوقی باشد که از کرامت افراد سرچشمه می گیرد به ویژه حقوقی که ترویج و حمایت زندگی بشری، عدالت و انسجام را به دنبال دارد.