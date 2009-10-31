پرواز رفت و برگشت شیراز - ارومیه راه اندازی شد

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه مراسم راه اندازی این پرواز در فرودگاه ارومیه به خبرنگار مهر گفت: این پرواز در ساعت 11 و 45 دقیقه روزهای پنج شنبه هر هفته از فرودگاه ارومیه انجام می شود و در هر پرواز ظرفیت جابجایی 163 مسافر را دارد.

حمدالله سعیدزاده راه اندازی این پرواز را گامی موثر برای توسعه صنعت گردشگری در هر دو استان فارس و آذربایجان غربی عنوان و اضافه کرد: در صورت استقبال مردم تعداد پروازها در آینده افزایش خواهد یافت.

مدیر فرودگاه ارومیه نیز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 30 پروازی که در هر هفته از دو فرودگاه ارومیه و خوی انجام می شود، اظهار امیدواری کرد که با مساعدت مسئولان، پروازهای استانبول و دمشق نیز از فرودگاه ارومیه راه اندازی شود.

صفاری افزود: تلاش می کنیم در آینده نزدیک، تعداد پروازهای فرودگاه خوی را به یک پرواز در روز افزایش دهیم.