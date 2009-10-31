نظر سازمان بازرسی در مورد واگذاری سهام مخابرات بزودی اعلام می شود

حمیدرضا فولادگر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهارداشت: ما در گزارشی که قرار است به مجلس ارائه دهیم از نظر سازمان بازرسی کشور استفاده کرده ایم و در تهیه گزارش نیز به نظر این سازمان اشاره شده است.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی در بررسی هایی که پیرامون بحث چگونگی واگذاری سهام مخابرات در بورس داشت به ایرادات و ابهامات موجود در روند واگذاری و وضعیت شرکت برنده شده در بورس پرداخت و نظر خود را ارائه کرد.

رئیس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل 44 قانون اساسی گفت: در نهایت همه بررسی ها انجام می شود و دستگاههای مربوطه و بررسی کننده مانند سازمان بازرسی کشور نیز نظرات خود را در انطباق با قانون یا عدم آن ارائه می دهند اما این شورای رقابت است که باید در این باره تصمیم گیری کند.

فولادگر تصریح کرد: همانطور که قبلا هم تاکید شده ظاهر قانون در زمان واگذاری رعایت شده اما اینکه آیا واگذاری در شرایط رقابتی انجام شده یا نه ابهاماتی است که مورد بررسی قرار گرفته است و کمیسیون ویژه تا یکی دو هفته آینده اولین گزارش خود در این باره و همچنین عملکرد دیگر سازمانهای مربوط در امر واگذاری را به مجلس تقدیم می کند.