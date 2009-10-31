تمام گروه ها به سوی تشکیل دولت وحدت ملی لبنان گام بر می دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سعد الحریری شب گذشته با "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان در کاخ بعبدا، دیدار و درباره تشکیل دولت با وی رایزنی کرد.

حریری در این دیدار، سلیمان را در جریان آخرین مذاکرات خود با گروه های لبنانی درباره تشکیل دولت به ویژه پست وزیر ارتباطات قرار داد.

وی پی از این دیدار خاطرنشان کرد: رایزنی ها برای تشکیل دولت در فضایی مثبت انجام می شود و در این زمینه گفتگو با تمام گروه های لبنانی را تکمیل خواهیم کرد.

حریری از گفتگو درباره تاریخ دقیق تشکیل دولت لبنان خودداری و تنها به این نکته بسنده کرد این دولت دولت وفاق و وحدت ملی خواهد بود و گفتگو میان طرفهای لبنانی از مسئله پستها فرا رفته و به موضوع اعتماد سازی تبدیل شده است.

سعد الدین الحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل شنبه ششم تیر از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور به تشکیل کابینه شد.

حریری روز پنجشنبه 19 شهریور به " میشل سلیمان " رئیس جمهوری لبنان اعلام کرد که در پی مخالفت گروه اقلیت پارلمان با ترکیب پیشنهادی وی برای تشکیل کابینه از تشکیل دولت جدید انصراف داده است.میشل سلیمان، چهارشنبه 25 شهریور،سعد حریری را پس از آنکه از ادامه تلاش برای تشکیل کابینه جدید انصراف داده بود، بار دیگر مامور این کار کرد.