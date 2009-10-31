بهره برداری 44 کتابخانه شبانه روزی همزمان با روز کتاب و کتابخوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی گفت: به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی در 24 آبانماه علاوه بر برگزاری نمایشگاه یاد یار مهربان، 44 کتابخانه شبانه روزی در تهران افتتاح خواهد شد.

معاون شهردار تهران ادامه داد: با وجود گذشت 105 سال از ساخت اولین مجموعه سینمای در ایران در حال حاضر حدود 300 سینما در کشور وجود دارد و به واقع می توان گفت حق سینما به خوبی در ایران ادا نشده است.

ایازی با بیان اینکه کشور ما جمعیت جوانی دارد و باید توسعه فضاهای فرهنگی وهنری به طور جدی در دستور کار قرار گیرد افزود : رویکرد شهرداری تهران اهتمام کامل برای توسعه فضاهای فرهنگی، هنری و اجتماعی است و با حمایت اعضای شورای اسلامی شهر امیدواریم بتوانیم نقش خود را در حوزه فرهنگی و اجتماعی به خوبی ایفا کنیم.

مشاورعالی شهردار تهران خاطرنشان کرد: اداره شهر تهران در 3 لایه خدمات شهری و فعالیتهای فنی وعمرانی و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی صورت می گیرد و شهرداری به حوزه فرهنگی و هنری توجه ویژه دارد تا بتوانیم کمبودها و کاستیهایی که در این زمینه وجود دارد از سر راه برداریم.

ایازی ادامه داد: با احداث سالنهای جدید 38 درصد از جمعیت مخاطب سینما جذب این سالنها شدند و این موضوع نشان می دهد که اگر سینمای خوب داشته باشیم قطعا استقبال مخاطبان نیز بیشتر خواهد شد.

این مقام مسئول در شهرداری تهران تصریح کرد: همزمان با سالن سینماتوگراف موزه سینما به زودی یک سالن سینمای بزرگ با ظرفیت 500 نفر در منطقه 17 که از مناطق جنوبی شهر تهران است به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: با توجه به کمبود فضاهای فرهنگی وهنری و سالنهای سینما در مناطق جنوبی شهر تهران توسعه این فضاها در مناطق جنوبی مورد توجه ویژه قرار دارد. چنانچه تا پایان سال 3 مجموعه سینمایی نیز در منطقه 20 احداث و به بهره برداری خواهد رسید.

ایازی با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 320 مجموعه فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح شهر و در مجموعه شهرداری وجود دارد گفت: اگر چه توسعه فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی در سطح شهر رشد خوبی داشته اما حق شهروندان بیش از اینهاست و در تلاشیم که سرانه این فضاها را در تهران افزایش دهیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در ادامه با اظهار امیدواری از احیا دوباره محوطه چهارباغ گفت: امیدواریم تا دوباره محوطه چهارباغ احیا شود و باغ موزه سینما را به باغ موزه هنرهای ایرانی متصل کنیم که برای تحقق این مهم نیازمند کمک و همکاری ادارت و نهاد هایی هستیم که اکثرا دولتی بوده و در این مسیر قرار دارند ودر هر صورت شهرداری تهران آمادگی کامل را برای تحقق این کار را دارد.

ایازی تصریح کرد: زمانی تهران چنارستان بوده اما امروز باغهای محدودی در سطح شهر وجود دارد که حفظ و توسعه آنها مورد توجه ویژه قرار دارد.

وی همچنین در مورد فضاهای بی دفاع شهری و استفاده از این فضاها به عنوان فضاهای عمومی گفت: بسیاری از نقاط شهر تهران به واسطه دیوارهای کشیده شده و خانه های مخروب و... فضای بی دفاع شهری محسوب می شوند که شهرداری تهران که با نورپردازی و کارهای جدید می‌توان آن‌ها را برای استفاده شهروندان آماده کرد.

مشاورعالی شهردار تهران افزود : تنها در یکی از مناطق تهران بالغ بر 100 هزار فضای بی دفاع شهری وجود دارد که استفاده از این فضاها به عنوان فضای عمومی در دستور کار قرار دارد و در تلاشیم که زمینه و فرصت بهره برداری شهروندان از این فضاها را فراهم کنیم.

ایازی با تاکید بر اینکه حمایت از فرهنگ و هنر و هنرمندان از جهت گیری های اصلی شهرداری تهران است گفت : در تلاشیم مدیریت اجرایی مجموعه های فرهنگی که ایجاد می شود در اختیار خود هنرمندان قرار گیرد و این مجموعه های فرهنگی که ساخته می شوند خود می توانند منبع درآمدی برای ادراه شدن بهتر و توسعه سینماها در شهر تهران باشد.

معاون شهردار با تاکید بر راه اندازی سینماتوگراف به عنوان حوزه ‌ای درآمدی برای اداره بهتر موزه سینما گفت: به زودی بانک فیلم موزه سینما هم راه اندازی می‌شود که آن هم می‌توان منبع درآمدی برای موزه باشد.

وی همچنین از افتتاح رسمی مجموعه موسیقی در تهران خبر داد و گفت: مجموعه موسیقی که قبلا افتتاح شده بود اما حدود هفت سال است که این مجموعه عملا به بهره بردری نرسیده در 22 آبان ماه رسما بهره برداری می شود و فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.