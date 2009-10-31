ثبت تصویری ترکیبی از "جعبه جواهر" کیهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از تماشایی ترین خوشه های ستاره ای جهان در صورت فلکی چلیپا خوشه ستاره ای Kappa Crucis مشهور به NGC 4755 یا "جعبه جواهر" است که درخشش آن به اندازه ای است که امکان مشاهده آن با چشم غیر مسلح نیز وجود دارد. این خوشه زیبا در فاصله 6 هزار و 400 سال نوری از زمین فاصله داشته و سنی در حدود 16 میلیون سال دارد.

نام این خوشه توسط اخترشناس مشهور جان هرشل در دهه 1830 انتخاب شده است زیرا رنگهای درخشان و متضاد ستاره های موجود در این خوشه از میان لنز تلسکوپ برای هرشل یاد آور قطعه ای جواهر بوده است. خوشه های بازی مانند خوشه جعبه جواهر معمولا پذیرای هر جرم کیهانی هستند و چندین هزار ستاره موجود در آنها تحت تاثیر نیروی گرانش به سمت یکدیگر کشیده می شوند.

خوشه "جعبه جواهر" در صورت فلکی چلیپا

به دلیل اینکه ستاره ها از یک ابر گازی تشکیل می شوند سن ساختار شیمیایی آنها با یکدیگر برابر است که این ویژگی آنها را برای مطالعه بر روی چگونگی تکامل ستارگان به نمونه ای بسیار مطلوب تبدیل می کند.

تصویر جدید تلسکوپ هابل از هسته این خوشه ستاره ای در طول موج کوتاه در واقع اولین تصویر ماورا بنفش تا مادون قرمز از یک خوشه ستاره ای باز است. این تصویر از میان هفت فیلتر به ثبت رسیده و امکان مشاهده جزئیات زیادی را به وجود می آورد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، تصویر نهایی به ثبت رسیده حاصل ترکیب تصاویری از تلسکوپ هابل، تلسکوپ WFI و تلسکوپ VLT است که می توان در آن ستاره های عظیم آبی رنگ، سرخ رنگ و ستاره های کم نوری را مشاهده کرد. به گفته اخترشناسان شدت نور و رنگ این ستاره ها تحت تاثیر طول موجهای ماورا بنفش قرار دارد.