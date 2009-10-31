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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی به نظر نمایندگان منوط است

آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی به نظر نمایندگان منوط است

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه نمایندگان مجلس معتقدند این طرح باید از سال آینده اجرایی شود اما نظر دولت بر اجرای هر چه سریعتر این طرح است، گفت: در هر صورت تعیین قید برای اجرای این طرح به نظر نمایندگان منوط است.

حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سئوال که طرح تحول اقتصادی از چه زمانی اجرا خواهد شد، اظهار داشت: اگر در لایحه پیشنهادی از سوی دولت ، زمانی برای اجرا مشخص نشده باشد، پس از تصویب و ارسال به شورای نگهبان، بلافاصله اجرایی خواهد شد.

وی با بیان اینکه نمایندگان معتقدند بهتر است این طرح از سال آینده اجرایی شود، افزود: تعیین یک قید برای اجرا در این طرح به نظر نمایندگان مجلس منوط است.

ابراهیمی در ادامه در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دولت ظرفیت لازم برای اجرای طرح تحول اقتصادی را پس از تصویب دارد یا خیر، گفت: به عقیده بنده دولت امکانات اجرای این طرح را دارد و با برنامه ریزی می تواند طرح تحول را امسال اجرا کند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین در پاسخ به این سئوال که معیار دولت برای تعیین 5 دهک جامعه که پرداخت یارانه به آنان تعلق می گیرد، چیست، تصریح کرد: با توجه به اینکه تا کنون فقط 5 ماده از این طرح به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است، هنوز مشخص نیست نمایندگان در تصویب بندهای بعدی چه تصمیماتی را اتخاذ کنند لذا احتمال دارد در بندهای بعدی تغییراتی داده شود و شاخص هایی نیز برای شناسایی 5 دهک توسط نمایندگان برای دولت تعیین گردد.

 

کد مطلب 974028

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