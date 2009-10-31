بهنام بهزادی درباره حضور "تنها دو بار زندگی میکنیم" در یازدهمین جشنواره اوشین سینهفن هند به خبرنگار مهر گفت: این فیلم با استقبال بسیار خوبی روبرو شد و با اینکه در نوبت صبح وسط هفته به نمایش درآمد، سالن پر بود. مخاطبان هندی به این دلیل که "تنها دو بار زندگی میکنیم" در ساختار و موضوع با سینمای بالیوود متفاوت است از آن استقبال کردند.
وی ادامه داد: در جلسه پرسش و پاسخ فیلم بیشتر مخاطبین و خبرنگاران درباره دلایل اکران نشدن آن در ایران سئوال کردند که من گفتم امیدوارم به زودی این اتفاق بیفتد. البته تعداد سالنهای سینمایی در هند چند برابر سالنهای ما در ایران است و شاید یکی از دلایل اکران نشدن اینگونه فیلمها این موضوع باشد.
نمایی از فیلم سینمایی "تنها دو بار زندگی میکنیم"
بهزادی افزود: مخاطبین با شخصیتها و موضوع "تنها دو بار زندگی میکنیم" ارتباط برقرار کردند. البته در بیشتر کشورها که فیلم به نمایش درآمده مخاطبان با شخصیت مرد احساس همزادپنداری میکنند و معتقدند هر کسی ممکن است در گذشته کارهایی را که دوست داشته انجام نداده یا فرصتهایی را از دست داده باشد. حس و حال شهرزاد (نگار جواهریان) هم برای آنها جالب بود.
وی درباره اهدای دو جایزه بازیگری جشنواره هند به علیرضا آقاخانی و جواهریان گفت: مجری مراسم قبل از دادن جوایز گفت که شاید برای همه جالب باشد دو بازیگر یک فیلم جایزه میگیرند اما کارگردان نه. اما ما میدانیم که بازیگران مثل بچههای کارگردان هستند و او حتما از این اتفاق بینهایت خوشحال میشود. من واقعا از زحمات تمام بازیگران فیلم سپاسگزارم.
کارگردان "تنها دو بار" افزود: جایزه آقاخانی به دلیل نمایش قدرتمند و حساسی که از یک شخصیت میان مرگ و زندگی ارائه داده به او اهدا شد و جواهریان هم به خاطر ارائه بازی دوستداشتنی و شورانگیز در نقش کسی که توان زیستن و زندگی را در مقابل مرگ و ناامیدی مجسم میکند از داوران جشنواره جایزه گرفت.
بهزادی درباره اکران عمومی فیلم تاکید کرد: با توجه به موفقیتهایی که "تنها دو بار زندگی میکنیم" در داخل و خارج از ایران به دست آورده بهتر است شرایط اکران آن زودتر فراهم شود. بیشتر مردم دنیا در جشنوارههای مختلف این فیلم را دیدهاند و من دوست دارم این شرایط برای مردم کشور خودم نیز به وجود آید.
در خلاصه داستان "تنها دو بار زندگی میکنیم" آمده است: سیامک 40 ساله و راننده مینیبوس است و در پی ماجراهایی تصمیم میگیرد در فرصتی چند روزه کارهایی را که همیشه حسرتشان را داشته انجام دهد و روز تولدش از این دنیا برود. علیرضا آقاخانی، نگار جواهریان، عباد کریمی، رایا نصیری و رامین راستاد در فیلم بازی کردهاند.
فیلم در جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم اول، در جشن انجمن منتقدان و نویسندگان نامزد جایزه بهترین فیلمنامه و در جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک نامزد جوایز بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد بود و پیشتر در جشنوارههای شیکاگو، موزه هنرهای زیبای بوستن، مکزیکوسیتی، اوبین فرانسه و سینمای جنوب به نمایش درآمده است.
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