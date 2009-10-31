حفر چاه افقی 954 متری در میدان نفتی آزادگان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مهران عالیپور با بیان اینکه این اتفاق رکوردی چشمگیر در صنعت حفاری در منطقه و جهان محسوب می‌شود، اظهار داشت: عملیات حفاری چاه شماره 19 آزادگان که با به کارگیری دستگاه حفاری 59 فتح انجام شد، از عمق دوهزار و 878 متری تا 3 هزار و 832 متری به صورت افقی با زاویه 90 درجه بدون خطا با حفظ مرکز هدف این متراژ حفاری افقی صورت گرفت.

وی با بیان این که شرکت ملی حفاری ایران پیش از این در میدان پایدار غرب 750 متر حفاری افقی را به نام خود ثبت کرده بود، افزود: موفقیت جدید که در سازند بنگستان میدان آزادگان در جنوب غربی کشور حاصل شد، توانایی متخصصان و کارشناسان ایرانی را در به کارگیری روش های نوین حفاری در جهان نشان می دهد.

عالیپور اظهار داشت: این کار با توجه به عمق زیاد، سختی عملیات در سازندهای ایران، تصرف نقطه هدف بدون کوچک‌ترین خطا همچنین فشار طبقات و دمای بالا می تواند موفقیتی نادر به شمار آید.

اداره عملیات ویژه حفاری شرکت ملی حفاری ایران عهده دار حفاری چاه های افقی و جهت دار، مغزه گیری و راندن ابزار ویژه در چاه است.

شرکت ملی حفاری ایران، حفاری 37 حلقه چاه توسعه ای در میدان نفتی آزادگان را به عهده دارد.

میدان نفتی فوق عظیم آزادگان به عنوان بزرگترین اکتشاف میدان نفتی جهان در 30 سال گذشته،‌با ذخیره نفت درجا به میزان 42 میلیارد بشکه در سال 1379 کشف شد. این میدان در 83 کیلومتری جنوب غربی اهواز واقع شده و با احتساب بخش شمالی و جنوبی بیش از 900 کیلومتر مربع وسعت دارد.

نفت‌خام این میدان از نوع نفت‌خام‌های سنگین بوده که بر اساس برنامه‌ریزی‌ها بخش عمده آن به عنوان خوراک پالایشگاه نفت فوق سنگین خوزستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.