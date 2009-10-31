به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس محمدعلی حضرتی امروز 9 آبان‌ماه در نگارخانه شفق افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه 40 اثر رنگی با موضوع طبیعت و آثار تاریخی منطقه الموت در قطعه‌های 50×70 و 100×70 عرضه شده است.

این نمایشگاه هفتمین نمایشگاه انفرادی او در زمینه عکس است و تا کنون دو کتاب نیز با عنوان دریچه‌ای به دروازه بهشت و آئینه تاریخ طبیعت ایران را به تصویر کشیده است. محمدعلی حضرتی 30 سال از عمر خود را در دنیای زیبای عکاسی گذرانده است.

نگارخانه شفق از امروز میزبان علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه است.