  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۴:۰۱

نمایشگاه عکس‌ الموت در نگارخانه شفق برگزار می‌شود

گالری شفق از امروز تا 14 آبان‌ماه میزبان عکس‌های طبیعت الموت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس محمدعلی حضرتی امروز 9 آبان‌ماه در نگارخانه شفق افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه 40 اثر رنگی با موضوع طبیعت و آثار تاریخی منطقه الموت در قطعه‌های 50×70 و 100×70 عرضه شده است.

این نمایشگاه هفتمین نمایشگاه انفرادی او در زمینه عکس است  و تا کنون دو کتاب نیز با عنوان دریچه‌ای به دروازه بهشت و آئینه تاریخ طبیعت ایران را به تصویر کشیده است. محمدعلی حضرتی 30 سال از عمر خود را در دنیای زیبای عکاسی  گذرانده است.

نگارخانه شفق از امروز میزبان علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه است.

 

کد مطلب 974050

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها