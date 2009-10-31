عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: شرایط کلی تیم فوتسال امید ایران در سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا مطلوب است و آماده رویارویی با ماکائو در آخرین دیدار مرحله گروهی هستیم. فقط یکی از بازیکنان تیم امید به نام حمید احمدی مصدوم بود که مشکل آسیب دیدگی او نیز برطرف شده است.

وی در خصوص شرایط دیگر تیم‌های حاضر در مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن آسیا گفت: چهره تیم ملی فوتسال ژاپن تا حدود زیادی تغییر کرده است و به جای نفراتی چون "کوگوره" و "اونو" در این تیم بازیکنانی جوان حضور پیدا کرده‌اند. ژاپنی‌ها از روش تیم ملی فوتسال ایران پیروی کرده و با جوانگرایی و استفاده از یک مربی اسپانیایی در پی ساختن تیمی خوب برای آینده هستند.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در ادامه تیم ملی فوتسال تایلند را تیمی آماده در بازیهای داخل سالن آسیا خواند و افزود: تیم تایلند با همان ترکیب جام جهانی و با یکی دو تغییر جزیی به بازیهای داخل سالن آسیا آمده است. به عقیده من تایلند بهترین تیم حاضر در بازیهای داخل سالن آسیاست و می تواند حریفی جدی برای تیم ما در راه قهرمانی باشد.

ترابیان سطح کیفی مسابقات فوتسال سومین دوره بازیهای داخل سالن آسیا را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تیم‌های آسیایی کار کرده و مانند گذشته مقابل تیم‌های مطرح قاره از پیش بازنده نیستند. مسابقات فیلیپین نسبت به دوره گذشته که در ماکائو برگزار شد، سطح کیفی بالایی دارد و مشخص است که تیم‌ها پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. حضور مربیان خارجی سطح فوتسال آسیا را ارتقا داده است و بیشتر تیم‌ها با تاکتیک و برنامه بازی می کنند.

وی در ادامه مهمترین مشکل مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن ویتنام را ضعف داوری عنوان کرد و گفت: با وجود پیشرفت فوتسال در قاره آسیا سطح داوری‌ها در این رشته ورزشی ارتقا پیدا نکرده است.

تیم فوتسال امید ایران عصر فردا (یکشنبه) در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتسال بازیهای داخل سالن آسیا به دیدار ماکائو خواهد رفت. امیدهای فوتسال ایران در صورت پیروزی در مصاف با این تیم به عنوان صدرنشین گروه A به مرحله یک چهارم راه پیدا می کنند و در این مرحله با تیم دوم گروه C که به احتمال فراوان یکی از تیم‌های بحرین یا مالزی خواهد بود، روبرو می شود.