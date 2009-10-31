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۹ آبان ۱۳۸۸، ۱۲:۱۲

رمان ساراماگو در صدر فروش آنلاین کتاب در برزیل

رمان ساراماگو در صدر فروش آنلاین کتاب در برزیل

آخرین رمان ژوزه ساراماگو نویسنده مشهور پرتغالی و برنده جایزه نوبل ادبیات در صدر فروش آنلاین کتاب در برزیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه فائلو نشریه روزانه سائوپائلو، در هفته گذشته رمان "قابیل" از این نویسنده توانسته بیشترین فروش اینترنتی کتاب را از آن خود کند.

 در رمان "قابیل" ساراماگو با به چالش کشیدن حکایت مندرج در کتاب مقدس، روایت  دیگری را که به ادعای خود نویسنده واقعیت پنهان در این داستان است حکایت می‌کند و همین امر موجب اعتراض مقامات رسمی کلیساهای کاتولیک قرار گرفت.

در پاسخ به این نویسنده مشهور رهبر کاتولیکهای پرتغال اقتباس جهتگیرانه از کتاب مقدس را از" شیرین‌کاریهای دنیای نویسندگان مشهور" خواند.

 پدر مانوئل ماراژئو سخنگوی کلیسای اسقفی این کشور نیز در این ‌باره عنوان کرد: از نویسنده‌ای به قد و قواره ساراماگو انتظار می‌رود که در مسیری جدی‌تر قدم بردارد.

وی با رد ادعاهای ساراماگو در کتاب "قابیل" گفت: آخرین رمان نویسنده 86 ساله حاوی طعنه‌های حساب شده به کتاب مقدس و داستان آدم و حواست که در آن جانب انصاف رعایت نشده ‌است.

انسلمو بورخس عضو کلیسای کاتولیک هم در نظری مشابه عنوان کرد: تصویر ارائه شده از کتاب مقدس توسط ساراماگو کاملا یکطرفه است.

 

کد مطلب 974065

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