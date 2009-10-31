گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- معاون امور مجلس و استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در گردهمایی کارکنان حراست این سازمان گفت: همه باید شکرگزار نعمت ولایت باشند و در جهت کسب معرفت و شناخت ولایت تلاش کنند. حجت الاسلام اسماعیل فلاح در افزود: باید در جهت کسب معرفت و شناخت علی بن موسی الرضا (ع) به ویژه در این ایام که ولادت ایشان است تلاش کنیم. وی با اشاره به حدیثی از امام رضا(ع) خاطرنشان کرد: مومن ایمانش کامل نمی‌شود مگر اینکه سه صفت را دارا باشد و به آن عمل کند. این مسئول یادآور شد: راز‌نگهداری، حفظ آبروی برادر مومن و مدارا کردن با مردم از مهمترین موارد اخلاقی در اسلام است.

- حجت‌الاسلام سید جواد موسوی هوایی، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در دومین سفر استانی سال جاری، به همراه هیئتی از مدیران‌کل دفاتر این معاونت از بخشهای مختلف اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بازدید می‌کند. مسئول کمیته برنامه‌ریزی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان با اعلام این خبر گفت: پیرو گفتگوهای انجام شده در کارگاه آموزشی کارشناسان پژوهشی و آموزشی ادارات‌کل تبلیغات اسلامی استانها و با توجه به رویکرد این معاونت در اتخاذ تدابیر لازم برای رسیدن به اهداف و اولویتهای راهبردی مدون در سند چشم‌انداز سازمان تبلیغات اسلامی، تلاش در تحقق آنها و شناساندن ظرفیتها و توانمندیهای سازمان در راستای تعامل و مشارکت با دستگاهها و نهادهای فرهنگی دینی استانها و برنامه‌ریزی برای انجام دومین سفر استانی در سال 88 در دستور کار معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان قرار گرفت.

- طی مراسمی با حضور حجت الاسلام دکتر سیدشکرالله زندوی، مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان، تفاهمنامه همکاری بین اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزی استان و موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان امضا شد. مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در این مراسم بر ضرورت گسترش تعاملات آموزشی، تبلیغاتی و فرهنگی در جامعه تاکید کرد. حجت الاسلام زندوی هدف از امضای این تفاهمنامه را ارتقای سطح علمی و آموزشی مخاطبان دو مجموعه و گسترش تعاملات در زمینه‌های آموزشی، تبلیغاتی و فرهنگی خواند و افزود:‌ بر همین مبنا این تفاهمنامه با موسسه فرهنگی و اطلاع‌رسانی تبیان هرمزگان که طی دوره فعالیت خود در حوزه محتوا کاربر و زیرساخت به دستاوردهای مهمی نائل و موفق به جذب طیف وسیعی از مخاطبان و جلب اعتماد آن‌ها شده، منعقد شده است.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان البرز قزوین از کانون امام خمینی (ره) شریف آباد بازدید کرد و از نزدیک با مسائل و مشکلات این کانون آشنا شد. حجت الاسلام محمدرضا میرزایی در جریان این بازدید گفت: تبلیغات جایگاه ویژه ای در دنیا برای پیشبرد اهداف دارد و هر جا هدف نگری هست، تبلیغات نیز وجود دارد. وی اظهار داشت: کانونهای فرهنگی تبلیغاتی دچار فقر علم و آموزش هستند که باید با برطرف کردن کمبودهای تبلیغات و آموزش جامع و کامل به رفع این مشکل پرداخت.

- کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی زابل از 70 نفر از قرآن آموزان برتر کلاسهای نهضت قرآن آموزی این شهرستان تقدیر و تجلیل کرد. هانیه اعرابی، مسئول کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی زابل با اعلام خبر فوق گفت: در شش ماهه اول سال 88 کلاسهای نهضت قرآن آموزی را با حضور 21 نفر از مربیان نهضت قرآن آموزی برپا کردیم که در پایان هر یک از این مربیان از بین قرآن آموزان کلاس تعداد سه نفر را که بالاترین امتیاز را کسب کرده ونفرات ممتاز کلاس بودند، به کانون قرآن معرفی کردند. وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب 70 قرآن آموز ممتاز کلاسهای قرآنی انتخاب شدند که به مناسبت فرا رسیدن ایام الله 13آبانماه از سوی ریاست اداره تبلیغات اسلامی به همه آنان هدایایی جهت تقدیر وتشکر اعطا شد.

- مدیرکل تبلیغات‌اسلامی‌ هرمزگان در سومین نشست فرهنگی ستاد ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی درخصوص اهمیت ساماندهی، هدایت و نظارت این ستاد جهت جلوگیری از ورود خرافات و آسیبها به مراسم مذهبی سخن گفت. حجت‌الاسلام دکتر سید‌شکرالله زندوی در این جلسه، مناسبتهای مذهبی را عاملی موثر در استقرار و بقای مذهب تشیع خواند و افزود:‌ برگزاری چنین مراسمی در مناسبتهای مذهبی فرصتهای ارزشمندی را برای تشیع فراهم می‌کند لذا امروزه برگزاری این نشستها برای برنامه‌ریزی در راستای استفاده بهینه از فرصتهای موجود لازم است.

- گردهمایی روحانیان طرح هجرت و مستقر شهرستان تویسرکان در دفتر امام جمعه این شهرستان برگزار شد. در این گردهمایی، امام جمعه تویسرکان به وظیفه سخت و حساس روحانیان اشاره کرد و گفت: در این برهه از زمان که مشکلات فراوانی از سوی دشمنان برای کشور ایران به ویژه جوانان این مرز و بوم طراحی شده، نقش روحانیان بسیار مهم و حساس است. حجت الاسلام ارزنده افزود: ضروری است که روحانیون با مطالعه دقیق و از طریق روشهای گوناگون جوانان را با مسائل و شبهات گوناگونی که در جامعه وجود دارد، آشنا کنند.

- رئیس اداره تبلیغات اسلامی نکای مازندران در جلسه ماهانه مدیران مراکز و خانه های قرآن این شهرستان گفت: مراکز قرآنی باید مربیان مجرب و توانمند و مورد تایید سازمان تبلیغات اسلامی را به کار گیرند. حجت الاسلام الیاسی خاطرنشان کرد: تمام توان و تلاش اداره تبلیغات اسلامی این است که بتواند چشم انداز مثبتی در جهت فعالیتهای قرآنی در سطح این شهرستان به وجود بیاورد و این عمل حاصل نمی شود جز با مشارکت حداکثری مدیران مراکز و خانه های قرآن و همچنین استفاده از نیروهای مجرب و توانمند در آن که دوره های لازم را گذرانده باشند.