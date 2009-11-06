قشر کم درآمد از حذف یارانه های سلامت آسیب جدی می بیند

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اگر یارانه ها از بخش سلامت و بیمارستانهای دولتی برداشته شود با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.

کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه ها چندی پیش در صحن مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و نمایندگان مشغول بررسی مفاد این لایحه هستند.

این پزشک متخصص با تاکید بر مستثنی کردن حوزه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش از لایحه هدفمند کردن یارانه گفت: طبق قانون اساسی کشور، مسئله درمان و آموزش مردم رایگان است.

اگر یارانه ها از بخش سلامت و بیمارستانهای دولتی برداشته شود، با مشکل جدی مواجه خواهیم شد خسرونیا

طبق اهداف پیش بینی شده در لایحه هدفمند کردن یارانه ها، مصرف به حداقل خواهد رسید، قیمتها به حالت واقعی نزدیک می شود و درآمد حاصله نیز بین دهکهای پایین جامعه توزیع خواهد شد تا شکاف طبقاتی کم شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران افزود: دولت یا مجلس شورای اسلامی نمی بایست قانون اساسی را نادیده بگیرند و یارانه های حوزه سلامت را حذف کنند. چون تبعات ناگوار آن می تواند آسیب جدی بر قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه تحمیل کند.

این اظهارات در حالی از سوی خسرونیا مطرح می شود که پیش از این محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار نیز گفته بود که اثرات تورمی این لایحه متوجه مردم، بیمارستانها و پرسنل وزارت بهداشت می شود.

خسرونیا در ادامه با اعلام اینکه دولت مسئولیت روند کنترل بیماری از مرحله پیشگیری تا درمان را بر عهده دارد، افزود: اصولا پیشگیری رایگان است و نباید بابت آن از مردم هزینه دریافت شود.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران خواستار مستثنی شدن حوزه سلامت از لایحه هدفمند کردن یارانه ها شد و گفت: نمایندگان مجلس می توانند با تبصره ای این حوزه را مجاز کنند. چون آثار منفی برداشتن یارانه ها از حوزه سلامت در طولانی مدت مشکل ساز خواهد شد.