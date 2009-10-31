مجلس در بررسی لایحه حمایت از خانواده تسریع کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در نشست حقوق زنان و کودکان در فرآیند عدالت قضائی که صبح امروز شنبه در وزارت کشور برگزار شد، به مقام و موقعیت زن در نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: در قرآن کریم الگوهایی از مردان بزرگ و زنان بزرگ آورده شده بنابراین باید بحث در مورد زنان را از آنچه که در قرآن کریم آمده آغاز کنیم.

وی تصریح کرد: در غرب تمام استعدادهای یک زن را از بین برده اند و با تمام ادعاها، تضییع کننده حقوق زن هستند و زنان را تبدیل به ابزار نموده اند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: دو عنصر واقعی در ارتباط با حق زن را باید بشناسیم اول شناخت اصل انسانیت و دوم شناخت هویت زن است و فقط خالق هستی است که نسبت به این دو عنصر شناخت دارد.

رئیسی به نقش بانوان در دستگاه قضائی و به خصوص در حل و فصل مسایل خانوادگی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 500 نفر از بانوان در شغل قضاوت مشغول هستند و باید تاکید کنیم هیچ مانعی برای رشد بانوان در این حوزه وجود ندارد.

وی نقش بانوان را در حل و فصل مسائل خانوادگی بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: نقش بانوان را در حل مسائل خانوادگی به خصوص در شورای حل اختلاف بسیار موثر می دانیم. همچنین نقش بانوان را در مشاوره دادگاه های حقوقی و دادگاه های مدنی نباید نادیده بگیریم.

معاون اول قوه قضائیه به مفهوم عدالت در مفاهیم دینی اشاره کرد و گفت: عدالت یک معنا و مفهوم هستی شناختی دارد که همان تعریف قدیمی «هرچه در جای خود قرار گرفته است» و یک تعریف در حوزه باید و نبایدها دارد و تعریف دیگر بر این اساس است که «هر چیز را باید حقش را ادا کرد» و اگر حق هر چیز ادا شد طبعاً آن عدالت است.

رئیسی گفت: در مفاهیم دینی پس از توحید هیچ مفهومی را گسترده تر و فراگیرتر از عدالت سراغ نداریم و مفاهیمی همچون عدالت و نبوت، عدالت و امامت، عدالت و معاد و عدالت و فرج بخواهد در مقایسه با مفهوم عدالت بحث شود بسیار گسترده است.

وی با تاکید بر اینکه کسانی می توانند در جامعه اجرای عدالت کنند که خود بهره مند از ملکه عدالت باشند تصریح کرد: شاید هیچ ملاک و هیچ میزانی دقیق تر از عدالت برای اجرای عدالت وجود نداشته باشد. به عبارتی دیگر عدالت هم منشا قانون، منشا معیار و هم مقصد قانون است چرا که قوانین باید از عدالت برخیزند و معیار برای قانون این است که با متن قانون سازگاری داشته باشد و مقصد میزان است که عدالت در جامعه اجرا شود.

معاون اول قوه قضائیه همچنین در تعریف حق گفت: حق آن قرار واقعی در نظام هستی است و ما باید حق را بشناسیم و شناخت حق علاوه بر علم مدرسه تقوای الهی نیز نیاز دارد.