آموزش آنفلوانزای A به روستائیان استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید جلالوندی با اشاره به اشاعه بیماری آنفلوانزای نوع A و لزوم پیشگیری از آن افزود: طی پیگیریهای به عمل آمده از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی این دانشگاه موظف به پیشگیری و آموزش روستائیان استان تهران شده است.

وی اظهار داشت: دهیاران استان با هماهنگی مراکز بهداشتی بخشها موظفند به محض مشاهده هرگونه بیماری در بین اهالی روستا نفرات را سریعاً به مراکز بهداشتی هدایت کنند.

وی گفت: از فرمانداران شهرستانهای استان تهران نیز خواسته شده است از طریق شورای روستاها هر بیمار مشکوکی در روستاها را سریعاً به مراکز درمانی و خانه های بهداشت هدایت کنند.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری تهران با ذکر اینکه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آموزشهای لازم برای پیشگیری از بیماری را به روستائیان استان ارائه کرده یادآور شد: طی ابلاغیه ای بخشداران موظف به انجام امور مربوط به پیشگیری بیماری، افزایش بهداشت روستاها و آموزش عمومی شده اند.

جلالوندی گفت: استان تهران دارای 1195 روستا و حدود 370 دهیاری است.