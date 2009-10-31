500 رشته دام غیرمجاز در گلستان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ ابراهیم کیخا ظهر شنبه در بازدید مدیرکل شیلات از این یگان افزود: مأمورین گشت ساحلی و کنترل بازار ماهی گلستان طی چند روز گذشته با گشت زنی در منطقه ساحلی بندرترکمن، یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک به حمل ماهی غیرمجاز را مورد تعقیب قرار دادند و موفق به کشف 18 کیلو ماهی غضروفی و چندین کیلوگرم ماهی استخوانی شدند.

وی اظهار داشت: 18 کیلوگرم ماهی غضروفی و 47 کیلوگرم ماهی کفال توسط مأموران گشت ساحلی و کنترل بازار ماهی گلستان در بندر ترکمن کشف شد.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات پنج عدد از گونه های ماهیان خاویاری غیر استاندار زنده نیز به منظور انجام تحقیقات تحویل متصدی صیدگاه "فرید پاک" شده است.

مدیرکل شیلات گلستان در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی شیلات گلستان گفت: جلوگیری از صید غیرقانونی و حفظ نظم جامعه صیادی بر عهده حفاظت منابع آبزیان است.

علی اکبر پاسندی، با تأکید بر اینکه بازسازی ذخایر و حفاظت از منابع دریا یکی از وظایف اساسی شیلات گلستان است، تصریح کرد: حفاظت و بهره برداری از منابع و ذخایر دریای خزر در جهت تأمین منافع ملی، رفع نیازمندی جامعه و انتقال آن به نسل آینده بر عهده شیلات است.

وی نظارت بر فعالیتهای صیادی، حفاظت از ذخایر ماهیان خاویاری و معرفی صیادان غیرمجاز به محاکم قضایی را بخشی از فعالیت یگان حفاظت از منابع آبزی شیلات گلستان عنوان کرد.