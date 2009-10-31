دیدارنخبگان با رهبری صادقانه بود / نخبه منتقد از چارچوب قانون خارج نشد

دکتر سعید سهراب پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشجوی ریاضی دانشگاه صنعتی شریف با صداقت کامل مسائلی را از دیدگاه خود مطرح کرده و سئوالاتی از مقام معظم رهبری پرسیدند که ایشان هم با صداقتی پدرانه به این پرسشها پاسخ دادند.

وی افزود: محمود وحید نیا نسبت به عملکرد صدا و سیما اظهار نارضایتی کرده و حتی انتقادهایی نیز از مقام معظم رهبری داشت که با اجازه ایشان حرفهای خود را آزادانه در جلسه مطرح کرد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: در مجموع دیدار مقام معظم رهبری با نخبگان بسیار سازنده بوده و علی رغم تلاش رسانه های بیگانه برای متفاوت جلوه دادن این جلسه ، اتفاق خاصی طی این نشست رخ نداد.

وی افزود: این نخبه منتقد به هیچ عنوان طی انتقادهای خود از چهارچوب قانون خارج نشده و به هیچ شخص و یا مقامی بی حرمتی نکرده است.