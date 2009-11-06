90 درصد کودکان روستایی تحت پوشش طرح تنبلی چشم قرار گرفتند

دکتر محمد نفریه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه 14 سال از اجرای طرح تنبلی چشم در کشور می گذرد، گفت: با اجرای این طرح طی این سالها از 116 هزار نابینایی و کم بینایی جلوگیری شده است.

وی افزود: براساس آمارهای جهانی شیوع آمبلیوپی در دنیا 2 تا 5 درصد و این آمار در کشور ما 1.4 درصد است که نشاندهنده اقدامات پیشگیرانه بهزیستی بوده است.

این مقام مسئول در سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه تاکنون 14 میلیون و 500 هزار کودک تحت غربالگری قرار گرفته اند، اظهار داشت: در مجموع از این میان 410 هزار کودک با اختلالات بینایی تشخیص داده شده اند که 116 هزار نفر آنها دچار تنبلی چشم بودند.

به گفته نفریه غربالگری تنبلی چشم در سطح اول توسط مربیان و معلمان، سطح دوم توسط اپتومتریست ها و سطح سوم توسط چشم پزشکان صورت می گیرد و در صورت مشکوک بودن کودک در سطح اول، انجام سطوح دوم و سوم برای خانواده ها رایگان خواهد بود.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی گفت: در طرح پیشگیری از تنبلی چشم 90 درصد از کودکان روستایی و عشایری و همچنین 71 درصد مناطق شهری تحت پوشش قرار گرفته اند.