علیرضا آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: شیرینی این جایزه برایم وقتی بیشتر می‌شود که فیلم اکران عمومی شود. "تنها دو بار زندگی می‌کنیم" فیلمی جذاب و ارزشمند است که برای مردم ایران ساخته شده و باید برای آنها اکران شود. استقبال مردم از فیلم می‌تواند کوشش و تلاش همه ما را به ثمر برساند. فیلم همانطور که برای مخاطب خاص و منتقدان جذاب بوده، برای مخاطب عام هم جذاب است.

وی افزود: از آقای بهنام بهزادی سپاسگزارم که من را برای بازی در این نقش انتخاب کرد. "تنها دو بار زندگی می‌کنیم" فیلمنامه منسجم و یکدست داشت که برایم جذاب بود، آقای بهزادی پیش از شروع فیلمبرداری تمرین‌های بسیاری با من داشت و فنون بازی را به من آموخت. من هم تلاش بسیار کردم نقش را مطلوب اجرا کنم و خوشحالم در جشنواره فیلم فجر با اینکه فیلم به بخش مسابقه راه پیدا نکرد، ارزش‌های فیلم و بازی من دیده شد.

بازیگر "بغض شیشه‌ای" گفت: خانم نگار جواهریان در بازی به من کمک کرد، به مرور و با تجربه حضور در پروژه‌های مختلف ارزش این همکاری‌ را درک می‌کنم، من و خانم جواهریان سکانس‌های متعدد و عاطفی در کنار هم داشتیم و اگر ایشان با خلوص و صداقت این نقش را بازی نمی‌کرد این سکانس‌ها تاثیرگذار نمی‌شد.

بازیگر "تنها دوبار زندگی می‌کنم" گفت: این نقش با من تفاوت‌های زیادی دارد، سردی و رخوتی که در نگاه و حرکت این شخصیت دیده می‌شود شباهتی به رفتار من نیست. من شخصیتی گرم و امیدوار دارم و برای نزدیک شدن به این کاراکتر در کنار تمرین‌های تکنیکی نقش را همراه کارگردان تجزیه و تحلیل کردم تا اجرای درستی از آن داشته باشم.

وی افزود: آقای عباس کیارستمی پیش از نمایش فیلم در جشنواره فجر آن را دیدند و پرسیده بودند که من واقعا شبیه این آدمی هستم که در فیلم می‌بینیم، معمولا نابازیگرها نقش‌هایی شبیه خود بازی می‌کنند اما این شخصیت از من دور بود و در اولین تجربه بازیگری‌ام واقعا در قالب نقشی دیگر حاضر شدم.

آقاخانی گفت: "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" در جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک هم نمایش داشت، فیلم‌های آن دوره را دیدم و احساس می‌کردم بازی من دیده می‌شود، خوشحالم که جایزه به آقای رضا ناجی رسید و سینمای ایران افتخاری دیگر کسب کرد. در این جشنواره هم امیدوار بودم که "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" دیده شود.

این بازیگر ادامه داد: من هرگز به بازیگری فکر نمی‌کردم اما با این فیلم نگاهم به سینما جدی شد، پس از "تنها دوبار زندگی می‌کنیم" پیشنهادهای زیادی داشتم، اما از میان آنها فیلم تلویزیونی"بغض شیشه‌ای" را انتخاب کردم که نقش متفاوتی در آن داشتم و در آن دوباره با آقای بهزادی همکاری ‌کردم، کارگردانی که نوع نگاه، دانش سینمایی و دکوپاژ او را دوست دارم.