تلاشهای مقامات سعودی برای کاهش نگرانی از شیوع آنفلوآنزا

به گزارش برگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، زید الم ممیش مدیرکل مرکز جلوگیری از بیماریهای عفونی عربستان اظهارداشت: حج محور فرایض اسلامی است و ما تلاش می‌کنیم انجام آن را برای همه تسهیل کنیم.

وی اظهار داشت: اقداماتی برای ممانعت از انتقال ویروس H1N1 در طول فصل حج که ماه آینده خواهد بود صورت گرفته‌اند.

مقامات سعودی مقادیر قابل توجهی از واکسن تامیفلو را برای زائران خریداری کرده‌اند. همچنین ریاض یک مرکز اورژانس تشکیل داده تا گزارشهایی را که از بیمارستانها و کلینکها در شهرهای مقدس عربستان می‌رسد به‌دقت بررسی و دنبال کنند.

نصبب تجهیزات تشخص حرارت برای تشخیص مسافرانی که تب دارند در فرودگاهها، تعیین اتاقهایی در فرودگاهها و تمام پایانه‌ها برای نگاه داری 200 تا 300 مسافر مشکوک به این ویروس، توزیع جعبه وسائل بهداشت فردی از جمله ماسک صورت، ضد عفونی کننده دست میان زائران از جمله راهکارهای مقامات سعودی برای مبارزه با این ویروس هنگام فصل حج هستند.

مقامات سعودی از زائران خواستند که دست کم دو هفته پیش از خارج شدن از کشور به منظور ورود به عربستان واکسینه شوند.

مقامات بهداشتی 22 کشور اسلامی پیش از این، سفر حج را برای سالخوردگان و کودکان ممنوع کرده‌اند، این درحالی است که نگرانی از شیوع آنفلوآنزا باعث شده است که تونس سفر حج امسال را لغو کند.